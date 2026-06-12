Соучредитель компании Rovertech Борис Дрожак рассказал 24 Каналу, что есть шанс уменьшить роль непосредственного участия человека в войне. Будущее боевых действий может быть связано с активным использованием роботизированных систем, которые постепенно будут заменять часть функций солдат на поле боя.

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"Если мы будем воевать еще год, скорее всего, это уже будет война роботов. Это вполне возможно", – сказал он.

Как может измениться характер войны?

По словам Бориса Дрожака, важную роль в войне играет не сам факт использования искусственного интеллекта, а способность сторон быстро адаптироваться, мыслить креативно и находить эффективные контрмеры против новых угроз.

Соучредитель компании Rovertech о перспективах Украины в войне: видео

Искусственный интеллект сам по себе может быть предсказуемым, поэтому преимущество получает тот, кто способен его правильно применять и быстро менять подход к ведению боевых действий. В этом контексте, по мнению соучредителя компании Rovertech, могут появиться новые типы боевых систем.

У нас будут не просто роботы, а скорее "аватары", которыми люди будут управлять с помощью своих навыков и понимания,

– пояснил он.

Дрожак отметил, что такие системы могут быть сложнее классического искусственного интеллекта с точки зрения управления, ведь они будут сочетать технологии и человеческий опыт.

Они (сочетание технологий и опыта людей – 24 Канал) умнее искусственного интеллекта. Именно в эту сторону все движется,

– высказался соучредитель компании Rovertech.

Он считает, что в случае развития таких технологий демократические государства смогут уменьшить зависимость от массового привлечения людей к боевым действиям, вместо этого используя технологические системы, которыми будут управлять подготовленные военные.

Такое развитие событий может стать одним из ключевых трендов будущих войн, где технологии будут играть решающую роль в сохранении жизни людей и изменении самой логики боевых действий.

Развитие украинских технологий на войне

Украина активно внедряет новейшие беспилотные и роботизированные технологии на поле боя, которые уже сейчас помогают снижать риски для военных и повышать эффективность выполнения боевых задач. Одним из перспективных направлений развития называют использование роев дронов, способных действовать совместно и выполнять сложные операции.

Наземные роботизированные комплексы все активнее применяются на фронте, однако полностью заменить военнослужащих они пока не могут. Эксперты считают, что в ближайшие годы роль таких систем будет только расти, но ключевые решения на поле боя по-прежнему будут принимать люди.

Главное управление разведки продемонстрировало работу наземного роботизированного комплекса, вооруженного пулеметом, который успешно уничтожает российские FPV-дроны в засадах. Такие беспилотные платформы помогают украинским военным обеспечивать безопасность логистических маршрутов и выполнять боевые задачи без риска для личного состава.