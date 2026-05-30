В компании убеждены, что будущее войны принадлежит автономным системам, способным заменить людей во время рискованных операций. Об этом пишет CNBC.

Что известно о новых гуманоидных роботах?

Пока большинство производителей гуманоидных роботов сосредотачиваются на бытовых функциях, таких как уборка, обслуживание или помощь на производстве, американская компания Foundation Future Industries выбрала совсем другое направление развития. Стартап из Сан-Франциско создает роботов, которые должны работать в условиях повышенной опасности, в частности на поле боя.

Компанию основали в 2024 году предприниматель Санкает Патхак, бывший глава финтех-компании Synapse, вместе с партнерами Арджуном Сетхи и Майком Лебланом. Уже в начале 2026 года стартап привлек внимание международного сообщества после отправки двух роботов Phantom MK-1 в Украину для тестирования в условиях войны.

Испытания проходили при поддержке американской стороны и украинских чиновников. Основной задачей роботов стала доставка снаряжения и грузов в районы, где выполнение таких миссий создает серьезную опасность для военных. Генеральный директор компании Санкает Патхак объясняет, что главная цель проекта заключается не в создании очередного бытового помощника.

Я убежден, что технология достигает уровня, когда она может заменить работу, опасную для выполнения людьми, и если вы сможете это сделать, это будет самая большая польза, которую можно получить от робототехники,

– заявил он.

Гуманоидный робот / Future Industries

Отдельное внимание к Foundation Future Industries привлекли ее связи с семьей президента США Дональда Трампа. Недавно к компании присоединился Эрик Трамп, который стал главным стратегическим советником стартапа. В компании отмечают, что Эрик Трамп был инвестором еще до своего официального назначения.

По словам представителей стартапа, его привлечение связано с общим видением развития американского производства и высоких технологий. Параллельно Foundation уже получила государственные исследовательские контракты на сумму около 24 миллионов долларов для проведения испытаний роботизированных систем в структурах армии, военно-морских сил и военно-воздушных сил США.

По словам Патака, переговоры с американскими военными уже переходят от исследовательского этапа к обсуждению возможностей масштабного внедрения роботов. Компания планирует начать более масштабные испытания с американскими военными в течение ближайших 12 – 18 месяцев.

Действительно ли гуманоиды станут новыми солдатами?

Сейчас роботы Phantom еще далеки от образов фантастических "терминаторов". Текущая версия MK-1 способна перевозить грузы весом около 20 килограммов и имеет ряд технических ограничений, в частности по автономности и защите от внешних условий.

Впрочем компания уже работает над новым поколением роботов Phantom 2. Разработчики обещают вдвое большую грузоподъемность, улучшенную автономность и значительно более высокую эффективность в сложных условиях.

Эксперты признают, что человекоподобные роботы могут иметь определенные преимущества во время боевых действий. Старшая исследовательница Центра искусственного интеллекта Вадхвани Екатерина Бондарь отмечает, что современные города и военная инфраструктура создавались именно для передвижения людей.

Современные городские боевые пространства – с лестницами, подвалами, узкими проходами и коридорами – были построены для людей. Именно поэтому гуманоидные системы могут иметь преимущество над гусеничными или четвероногими роботами в отдельных сценариях,

– объяснила она.

В то же время многие аналитики сомневаются, что человекоподобная форма станет оптимальным решением для войны. Гуманоиды остаются сложными и дорогими в производстве по сравнению с дронами или специализированными наземными роботами.

Несмотря на дискуссии об эффективности таких систем, эксперты сходятся в одном: автономные технологии все активнее меняют современные войны. Украина уже стала одним из главных полигонов для испытания беспилотных технологий. Именно здесь активно используются наземные роботы, морские дроны, автономные разведывательные системы и искусственный интеллект для планирования операций.

Старший научный сотрудник Института искусственного интеллекта Университета Нового Южного Уэльса Тоби Уолш считает, что роботизированные системы постепенно будут заменять людей во многих военных задачах.

Я ожидаю, что наземные роботы, беспилотные летательные аппараты и подводные автономные системы постепенно заменят человеческие силы. Однако сценарии с человекоподобными роботами вроде Терминатора пока остаются скорее элементом научной фантастики,

– подчеркнул он.

Робот, которого тестируют на фронте / Фото Future Industries

Как украинцы используют роботов на фронте?

Украинские военные все активнее используют на фронте наземные роботизированные комплексы, которые помогают выполнять боевые и логистические задачи без риска для личного состава.

По словам офицера 2 батальона "Рыцари степи" 122 отдельной бригады территориальной обороны Геннадия Олейника, современная война требует минимизировать пребывание пехоты под огнем противника. Именно поэтому Силы обороны внедряют технологии, которые позволяют роботам доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых и выполнять другие опасные миссии.

Военный отметил, что полностью заменить пехоту пока невозможно, однако роль роботизированных систем постоянно растет. По его словам, украинская армия постепенно переходит к модели, где военнослужащие управляют роботизированными комплексами вместо непосредственного участия в рискованных операциях.

Олейник также обратил внимание на существенное технологическое отставание российских войск в этой сфере. Если российские наземные роботы работают преимущественно через оптоволокно или радиосигнал и могут удаляться лишь примерно на километр, то украинские системы выполняют задачи на расстоянии 10 – 15 километров от линии боевого соприкосновения и самостоятельно возвращаются обратно.

По мнению офицера, такое преимущество позволяет украинским подразделениям действовать эффективнее и сохранять жизни военных. В то же время он предостерег, что Россия будет пытаться копировать успешные украинские разработки, используя собственные промышленные мощности. Именно поэтому Украина должна продолжать развитие военных технологий и не терять темп в технологической гонке.