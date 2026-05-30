Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в разговоре с 24 Каналом объяснил, реально ли создать в Украине аналог системы противовоздушной обороны Patriot. Он объяснил, удастся ли реализовать этот проект в 2026 году.

Какие сложности в создании украинской альтернативы Patriot?

"Мое личное мнение, что не удастся быстро создать аналог Patriot. Это очень сложная система. Если посмотреть на мир, то стран, которые способны производить такие системы, можно по пальцам посчитать. Мы знаем NASAMS, знаем Patriot, есть какие-то израильские локальные разработки. Но чтобы создать такую систему, надо очень долго и очень много вкладывать в научные разработки и исследования", – уверен "Флеш".

Комплекс ПВО, по его словам, это не только ракета. Это и радиолокационные станции, и системы захвата цели, и программное обеспечение, и весь комплекс, который обнаруживает, анализирует, сопровождает и доводит ракету до цели. Ракета – это лишь одна часть всей этой истории.

"Я лично разбирал остатки ракеты Patriot. И если смотреть визуально, то кажется, что там нет ничего уж такого невероятного: есть радиолокационная часть, есть топливо, есть электроника. Вроде бы все понятно. Но в комплексе это очень дорогая и очень тяжелая система, потому что там ключевое не только "железо", но и все, что вокруг него работает", – подчеркнул советник министра обороны.

Обратите внимание! Соучредитель Fire Point Денис Штилерман заявил, что его компания привлечена к европейскому проекту по созданию системы ПВО, которая будет работать против баллистики. Он заверил, что тестирование новой системы Freya планируется провести до конца 2026 года.

"Флеш" предположил, что, возможно, в будущем в Украине появится ракета против баллистики. Но ее нужно создавать на базе европейских R&D-центров и совместно с европейцами.

Какие средства позволят Украине сбивать баллистику?

Владимир Зеленский отметил, что Украина участвует в создании общей европейской антибаллистической системы. Он отметил, что уже есть договоренности со Швецией, которая стала первым большим партнером в проекте антибаллистики. Однако для его реализации нужны еще несколько партнеров. Также уже осенью 2026 года Киев может начать практическую работу над системой против баллистики. Сейчас только США, КНР, Индия, Россия, Иран и Израиль имеют собственные антибаллистические комплексы.

Также президент Украины подчеркнул, что кроме Patriot, наша страна не имеет других средств, чтобы противодействовать баллистической угрозе.

В то же время, по словам Зеленского, Украина имеет договоренности с Францией по SAMP/T и плодотворно сотрудничает с Германией.

Также, по словам украинского лидера, он стремится, чтобы Украина получила лицензии на производство ракет PAC-3 к Patriot. Однако это вопрос времени. Пока же Украина обратилась к США с просьбой предоставить большее количество ракет PAC-3, антибаллистических ракет. Или дать Украине лицензии на их производство. Тогда бы Киев увеличил их производство и оказывал помощь другим странам.