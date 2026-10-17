Росія хоче пускати реактивні "Шахеди" з літаків: у ЗМІ попередили про новий виклик

Окупанти хочуть збільшити дальність польоту своїх реактивних дронів. Задля цього вони планують підвішувати безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" на штурмовики Су-25.

Про такі плани ворога українська розвідка повідомляла ще у січні 2026 року, пише Defense Express.

Як росіяни можуть кріпити дрони на літаки

Згодом у публічний доступ стався витік інформації, який демонстрував можливу конфігурацію кріплення дронів під крилами штурмовиків.

Згідно з оприлюдненими даними, реактивні безпілотники планують чіпляти під другий та десятий вузли підвіски Су-25.

Враховуючи габарити апаратів "Герань-4" і "Герань-5" та вантажопідйомність літака, один штурмовик здатен нести два такі дрони.

Запуск з літака теоретично міг дозволити окупантам запускати більше безпілотників за один раз. Крім того, швидкість та висота польоту літака-носія здатні додатково збільшити загальну дальність ураження цілей.

Сьогодні Росія атакує західні регіони України а максимальній дальності застосування "Герань-5", тобто до 900 кілометрів. Ймовірно, пуски цих реактивних дронів відбуваються на майданчиках в тимчасово окупованому Криму.

Коли Росія почне пускати "Шахеди" з літаків?

Наразі немає достовірних підтверджень, що Росія вже здійснює пуски реактивних "Шахедів" із літаків. Але можливість реалізації такого варіанту відкидати не варто.

Росія має понад 100 штурмовиків Су-25, які зараз рідко застосовуються на фронті через брак керованого авіаційного озброєння.

Російські пропагандисти неодноразово скаржилися, що їхня країна залишається єдиним експлуатантом Су-25, який не провів повноцінну модернізацію літака.

На відміну від Азербайджану, України чи Північної Кореї, російські штурмовики досі не інтегровані з далекобійною керованою зброєю.

З огляду на це, існує висока ймовірність, що з часом російські війська доведуть до кінця ідею повітряного пуску реактивних дронів, що стане новим викликом для України.