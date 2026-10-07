Росія нарощує парк Су-34: чому ці бомбардувальники важливі для війни

Росія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34. Їх у межах держоборонзамовлення виготовила "Об'єднана авіабудівна корпорація" Росії (ОАК).

Це вже друга заявлена партія Су-34, яку Росія отримала у 2026 році. Про це повідомляє ОАК.

Що відомо про нову партію Су-34?

У корпорації розповіли що машини пройшли весь цикл необхідних наземних і льотних заводських випробувань. Опісля вони вирушили до місця несення служби.

Цей літак поєднує в собі можливості винищувача та бомбардувальника та може завдавати ударів по наземних, надводних і повітряних цілях, зокрема за складних метеоумов і за активної протидії ППО. Завдяки великій ємності внутрішніх паливних баків економічним двигунам Су-34 може виконувати безпосадкові польоти тривалістю до 10 години без втрати працездатності екіпажу,

– підкреслює один з російських командирів екіпажу Су-34

Точну кількість переданих літаків традиційно не назвали.

Нові літаки Су-34, які отримала Росія / Фото ОАК

Чим небезпечний Су-34?

Су-34 – важкий двомісний винищувач-бомбардувальник, призначений насамперед для ударів по наземних цілях. Саме цей літак став основним носієм керованих авіабомб із модулями планерування та корекції (УМПК), які Росія масово застосовує проти України.

Су-34 може нести близько чотирьох керованих авіабомб за один бойовий виліт. Загальне бойове навантаження літака становить близько 8 тонн, а максимальне – до 12 тонн. Окремою перевагою є велика дальність: літак може виконувати тривалі безпосадкові польоти.

Саме можливість скидати КАБи, не заходячи безпосередньо в зону ураження української ППО, робить Су-34 особливо небезпечним для українських військ.

У чому слабкість літака?

Водночас Су-34 має і серйозні недоліки. Це велика та важка машина, нормальна злітна маса якої становить близько 39 тонн. Через це літак поступається за маневровістю багатофункціональним винищувачам.

Його бойова ефективність дуже залежить від можливості безпечно наблизитися до району застосування зброї та від наявності достатньої кількості КАБів.

Крім того, Су-34 не є недосяжною ціллю. 4 жовтня українські дрони атакували російський аеродром "Ханська" в Адигеї. СБУ заявила про ураження Су-34 та Су-35, а супутникові знімки підтвердили пошкодження літаків.

Чому Су-34 непопулярний за кордоном?

Попри російські заяви про нібито бестселер світового ринку, Су-34 фактично не отримав широкого експорту. Єдиною іноземною державою, яка придбала цей тип літака, став Алжир. Індія та Китай Су-34 не обрали.

Це показовий момент: літак, який Росія активно використовує у війні проти України, не зміг перетворитися на масовий експортний продукт.

Тим українські Сили оборони продовжують уражати військові об'єкти Росії, зменшуючи здатність ворога до воєнних дій. Зокрема, раніше ми писали, що на аеродромі "Саки", крім іншого, знищено літак Су-24М. А ГУР розсекретило дані 79 російських підприємств, залучених у виробництві винищувачів Су-35С, сприяючи посиленню санкцій міжнародної коаліції проти російської оборонної сфери.