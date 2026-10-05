Також вдалось уразити склад боєприпасів. Про це повідомляють OSINT-канали.

Що відомо про результати ударів?

Ввечері 4 жовтня дрони аеродром "Ханська" в Республіці Адигея опинився під атакою дронів. Він розташований приблизно за 500 кілометрів від державного кордону України.

Спецслужбовцям вдалось знищити військові літаки Су-34 та Су-35. Окрім того, безпілотники завдали удару по складу боєприпасів ворога.

Обидва літаки – носії керованих авіаційних бомб, які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах,

– наголосили у СБУ.

Телеграм-канали показали фото з супутників, які підтвердили ураження літаків.



Результати роботи Служби безпеки / Фото Exilenova+



Знищені російські літаки / Фото AviVector

Зазначимо, що українські військові продовжують методично знищувати ворожий потенціал в російському тилу. У суботу, 3 жовтня, Сили оборони завдали удару по базі запуску дронів "Цимбулово" в Орловській області, де окупанти зберігали та готували свої ударні безпілотники.