Про це повідомляє Сергій Стерненко.

Що відомо про удар?

Вночі 3 жовтня Сили оборони завдали удару по дронопорту "Цимбулово" в Орловській області Росії.

За даними супутникового моніторингу NASA FIRMS, на території об'єкта зафіксовано кілька осередків пожеж. Перші спалахи поблизу місця зберігання, підготовки та запуску безпілотників система зафіксувала приблизно о 01:33. Йдеться про район координат 53°22'01"N 35°49'13"E.

Удар по "гнізду" російських дронів / Сергій Стерненко

"Цимбулово" використовується російськими військами як база, пов'язана зі зберіганням, підготовкою та запуском ударних БпЛА. Саме з таких об'єктів Росія забезпечує застосування безпілотників по території України.

Водночас наразі немає офіційної інформації про характер пошкоджень об'єкта та кількість знищених або пошкоджених безпілотників.

Цієї ж ночі повідомлялося про удар по енергетичній інфраструктурі в тимчасово окупованому Донецьку. Інформація про наслідки ураження та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Дрони дісталися до Донецька: дивіться відео

Крім того, у Калузі внаслідок роботи російської протиповітряної оборони були пошкоджені житлові будинки.

Пошкоджений будинок: дивіться відео

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня Сили оборони України завдали удару безпілотниками по 4 ключових об'єктах нафтової інфраструктури Росії у Самарській та Волгоградській областях. У результаті атаки спалахнули масштабні пожежі на Волгоградському НПЗ та стратегічній нафтозмішувальній станції "Самара", які забезпечують паливом російську армію та формують нафтовий експорт ворога.