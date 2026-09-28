Росіяни видали китайські ПЗРК QW-18 за власну розробку "Ива"

Російські мобільні вогневі групи протиповітряної оборони отримали на озброєння китайські переносні зенітно-ракетні комплекси QW-18 або QW-19. Поява іноземного озброєння в армії країни-агресорки свідчить про неспроможність російського оборонно-промислового комплексу самостійно забезпечити військо необхідною кількістю засобів ППО.

Як повідомляє видання Militarnyi з посиланням на кадри російського телебачення, нові комплекси помітили під час навчань 51-ї дивізії ППО Росії у Ростовській області. У сюжеті пропагандистського каналу "Россия 1" російські військові називають цю зброю назвою "Ива".

Проте зовнішній вигляд установки повністю дисонує з усіма відомими російськими системами та збігається з характеристиками китайських засобів ураження. На пускових трубах повністю відсутнє будь-яке маркування, що вказує на спробу приховати справжнє походження зброї.

Аналіз конструкції та шляхи постачання

Детальний аналіз фотоматеріалів свідчить про найбільшу схожість зразка з китайськими комплексами QW-18A або QW-19 через специфічний конструктивний виступ у носовій частині.

Подібний елемент відсутній на іранських аналогах Misagh-3, які також створені на базі китайських розробок.

Російський військовослужбовець із ПЗРК невідомої моделі. Стопкадр із відео "Россия 1"

Експерти припускають, що переносні зенітно-ракетні комплекси могли потрапити до Росії як напряму з Китаю, так і через Іран.

Тегеран активно закуповує китайську зброю і у липні 2026 року уклав угоду на постачання 400 одиниць ПЗРК моделей QW-12 та FN-16 загальною вартістю близько 70 мільйонів доларів.

Залучення імпортних переносних комплексів підтверджує чутки про дефіцит власних засобів ураження малої дальності в російських військах.

Промисловість країни-агресорки просто не встигає покривати втрати та зростаючі потреби мобільних вогневих груп.

Військова співпраця Москви та Пекіна

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Україна раніше отримала офіційні підтвердження постачання китайського озброєння та компонентів до Росії. Зокрема, йшлося про передачу пороху та артилерійських систем.

Окрім цього, українські спецслужби повідомляли про розширення військово-технічної співпраці, яка передбачає організацію виробництва окремих зразків китайського озброєння безпосередньо на території Росії.