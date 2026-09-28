Как сообщает издание Militarnyi со ссылкой на кадры российского телевидения, новые комплексы были замечены во время учений 51-й дивизии ПВО России в Ростовской области. В сюжете пропагандистского канала "Россия 1" российские военные называют это оружие "Ива".

Однако внешний вид установки полностью расходится со всеми известными российскими системами и совпадает с характеристиками китайских средств поражения. На пусковых трубах полностью отсутствует какая-либо маркировка, что указывает на попытку скрыть истинное происхождение оружия.

Анализ конструкции и пути поставки

Подробный анализ фотоматериалов свидетельствует о наибольшем сходстве образца с китайскими комплексами QW-18A или QW-19 из-за специфического конструктивного выступа в носовой части.

Подобный элемент отсутствует на иранских аналогах Misagh-3, которые также созданы на базе китайских разработок.

Российский военнослужащий с ПЗРК неизвестной модели. Кадр из видео "Россия 1"

Эксперты предполагают, что переносные зенитно-ракетные комплексы могли попасть в Россию как напрямую из Китая, так и через Иран.

Тегеран активно закупает китайское оружие и в июле 2026 года заключил соглашение на поставку 400 единиц ПЗРК моделей QW-12 и FN-16 общей стоимостью около 70 миллионов долларов.

Применение импортных переносных комплексов подтверждает слухи о дефиците собственных средств поражения малой дальности в российских войсках. Промышленность страны-агрессора просто не успевает покрывать потери и растущие потребности мобильных огневых групп.

Промышленность страны-агрессора просто не успевает покрывать потери и растущие потребности мобильных огневых групп.

Военное сотрудничество Москвы и Пекина

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина ранее получила официальные подтверждения поставок китайского вооружения и компонентов в Россию. В частности, речь шла о передаче пороха и артиллерийских систем.

Кроме того, украинские спецслужбы сообщали о расширении военно-технического сотрудничества, которое предусматривает организацию производства отдельных образцов китайского вооружения непосредственно на территории России.