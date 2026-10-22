Лише 6 одиниць на всю країну: Росія почала підіймати рідкісні винищувачі МіГ-35 проти дронів ЗСУ

Російські загарбники почали залучати новітні багатоцільові літаки МіГ-35 для збиття далекобійних українських безпілотників. На озброєнні армії ворога перебуває лише шість таких винищувачів експериментальної партії.

Як повідомляє профільна спільнота "Соняшник", підтвердженням бойового застосування рідкісних бортів стало фото ворожого пілота безпосередньо з кабіни під час відбиття нальоту. Окрім цих шести літаків, російські повітряні сили формально мають ще 86 одиниць МіГ-29 різних модифікацій.

Експериментальна партія та можливості літака

Військові оглядачі Defense Express зазначають, що реальний рівень боєздатності парку застарілих російських МіГ-29 нині залишається невідомим. З огляду на це, важко визначити, скільки саме таких літаків командування окупантів узагалі спроможне задіяти для захисту тилових об'єктів від повітряних ударів.

Перші повідомлення про застосування МіГ-35 у війні проти України росіяни поширювали ще у 2023 році, намагаючись переконати власне оборонне відомство профінансувати подальше виробництво. Усі шість наявних бортів – чотири одномісні та два двомісні – входять до дослідної партії, випуск якої тривав п'ять років, із 2018 до 2023 року.

Самі загарбники позиціонують цей літак як глибокий розвиток радянського МіГ-29 зі збільшеною наполовину дальністю польоту. Винищувач має дев'ять вузлів підвіски та здатен нести бойове навантаження вагою до 6500 кілограмів, включно з ракетами класів "повітря-повітря" Р-73, Р-27 і Р-77, а також ракетами "повітря-поверхня" Х-29, Х-31 та Х-38.



МіГ-35 / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російська пропаганда регулярно намагалася назвати МіГ-35 бюджетним замінником американського F-16 Block 70/72, попри повну відсутність доказів його ефективності. У підсумку виробники зазнали невдачі, так і не зумівши підписати нові великі контракти з Міноборони країни-агресорки або вивести літак на зовнішній ринок озброєнь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія шукає додаткові способи застосування своєї авіації під час ударів по Україні. Зокрема, у мережі з'являлися дані про наміри противника адаптувати штурмовики Су-25 для пусків реактивних далекобійних дронів.