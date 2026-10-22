Як повідомляє профільна спільнота "Соняшник", підтвердженням бойового застосування рідкісних бортів стало фото ворожого пілота безпосередньо з кабіни під час відбиття нальоту. Окрім цих шести літаків, російські повітряні сили формально мають ще 86 одиниць МіГ-29 різних модифікацій.

Експериментальна партія та можливості літака

Військові оглядачі Defense Express зазначають, що реальний рівень боєздатності парку застарілих російських МіГ-29 нині залишається невідомим. З огляду на це, важко визначити, скільки саме таких літаків командування окупантів узагалі спроможне задіяти для захисту тилових об'єктів від повітряних ударів.

Перші повідомлення про застосування МіГ-35 у війні проти України росіяни поширювали ще у 2023 році, намагаючись переконати власне оборонне відомство профінансувати подальше виробництво. Усі шість наявних бортів – чотири одномісні та два двомісні – входять до дослідної партії, випуск якої тривав п'ять років, із 2018 до 2023 року.

Самі загарбники позиціонують цей літак як глибокий розвиток радянського МіГ-29 зі збільшеною наполовину дальністю польоту. Винищувач має дев'ять вузлів підвіски та здатен нести бойове навантаження вагою до 6500 кілограмів, включно з ракетами класів "повітря-повітря" Р-73, Р-27 і Р-77, а також ракетами "повітря-поверхня" Х-29, Х-31 та Х-38.



МіГ-35 / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російська пропаганда регулярно намагалася назвати МіГ-35 бюджетним замінником американського F-16 Block 70/72, попри повну відсутність доказів його ефективності. У підсумку виробники зазнали невдачі, так і не зумівши підписати нові великі контракти з Міноборони країни-агресорки або вивести літак на зовнішній ринок озброєнь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія шукає додаткові способи застосування своєї авіації під час ударів по Україні. Зокрема, у мережі з'являлися дані про наміри противника адаптувати штурмовики Су-25 для пусків реактивних далекобійних дронів.