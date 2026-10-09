Росія випробовує новий реактивний зенітний дрон "Росчерк" і розробляє перехоплювач на 800 км

Російська компанія "ДОФА-Тек" розпочала випробування нового реактивного зенітного безпілотника ДФ-1 "Росчерк" із дальністю польоту до 250 кілометрів і швидкістю 500 кілометрів на годину. Цей дрон призначений для перехоплення українських далекобійних БпЛА, а в розробці ворога вже перебуває потужніша версія ДФ-3 "Гадюка" з дальністю до 800 кілометрів.

Як повідомляє видання Defense Express, під час профільного форуму "ДронКонгресс-2026" розробники вперше розкрили технічні деталі нового зенітного безпілотника цільнометалевої конструкції. При масі всього 15 кілограмів апарат здатен нести до 1,5 кілограма бойової частини та перебувати в повітрі до 50 хвилин.

Які характеристики має "Росчерк"?

Запуск дрона "Росчерк" здійснюється з направляючих за допомогою стартового твердопаливного реактивного прискорювача, який забезпечує швидкий набір висоти та розгін. Його крейсерська швидкість становить 400 кілометрів на годину, а в економному режимі польоту апарат рухається зі швидкістю 200 кілометрів на годину.

Наразі БпЛА "Росчерк" перебуває на стадії заводських випробувань, а наступні публічні тести розробники запланували на листопад цього року. Відомостей про системи зв'язку та наведення апарата компанія поки не розголошує.

Що відомо про потужніший перехоплювач "Гадюка"?

Окрім першої моделі, підприємство "ДОФА-Тек" працює над значно більшим зенітним дроном ДФ-3 "Гадюка" вагою 240 кілограмів. Для цієї розробки задекларовано максимальну швидкість до 850 кілометрів на годину та крейсерську 650 кілометрів на годину, що за оцінками фахівців може дозволити перехоплювати окремі типи крилатих ракет.

Майбутній російський реактивний зенітний дрон ДФ-3 "Гадюка" / Фото з відкритих джерел

Аеродинамічна форма перехоплювача "Гадюка" на оприлюднених зображеннях виявилася підозріло схожою на італійський легкий винищувач-бомбардувальник Aeritalia G.91. Вочевидь, конструктори просто запозичили вдалу планерну схему західного літака для створення власного безпілотника великого радіуса дії.

Який ще ударний дрон розробляють росіяни?

Паралельно створюється також далекобійний ударний безпілотник ДФ-5 "Искра" із задекларованою дальністю до 1200 кілометрів і злітною масою 120 кілограмів. Проте обидва проєкти, "Гадюка" та "Искра", перебувають на ранніх стадіях розробки, тому до виходу на заводські випробування минуть місяці.

Як ми вже писали, супротивник регулярно шукає засоби протидії далекобійним українським ударам по військовій та промисловій інфраструктурі. Раніше ворог уже намагався застосовувати кустарні методи захисту важливих об'єктів від БпЛА, однак розробка спеціалізованих реактивних перехоплювачів свідчить про перехід до системніших рішень.