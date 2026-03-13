У К-2 пояснили, в чому перевага російського "Рубікону" та чи існує щось схоже в Україні

Ефективність "Рубікону" прямо повʼязана із російською централізацією. У підрозділі К-2 пояснили, як ворожий підрозділ став ефективнішим за інші.

Центр перспективних безпілотних технологій або ж "Рубікон" вирізняється автономністю серед інших російських підрозділів. В українському К-2 24 Каналу пояснили, як російська централізація зробила підрозділ більш ефективним.

Як "Рубікон" став ефективним завдяки централізації?

Між централізацією війська окупанта та виникненням "Рубікону" – прямий звʼязок. У К-2 24 Каналу прокоментували, що "Рубікон" став можливим не всупереч ворожій централізації, а навіть завдяки їй.

Централізована машина може бути неповороткою, але коли вона вирішує, що щось пріоритет, вона вливає туди ресурс, як у чорну діру. Якщо говоримо про "Рубікон", то це саме така історія. Загалом "Рубікон" – це найефективніший підрозділ БпЛА Росії. Ефективнішого, на наш погляд, немає. Вкладаються великі кошти. Серйозний кадровий відбір,

– зазначили 24 Каналу у К-2.

Порівняно зі стандартним контрактом у піхоті, де, приміром, десантники отримують близько 1 мільйона рублів підйомних, у підрозділі "Рубікон" виплати можуть сягати 2,5 мільйона.

Важливо! У підрозділі К-2 вважають, що одним із ключових способів протидії "Рубікону" має стати посилення сучасними засобами радіоелектронної боротьби та розвідки, а також системами ППО. Водночас українською відповіддю можуть стати спеціалізовані підрозділи БпЛА зі власною тактикою, системою навчання та тісною взаємодією з артилерією й РЕБ.

З чим можна порівняти "Рубікон"?

У підрозділі К-2 зазначають, що певною мірою російський "Рубікон" можна порівняти з українською "Лінією дронів".

Зверніть увагу! Водночас між ними є принципова різниця в масштабі завдань: якщо український проєкт наразі переважно працює на тактичному рівні – стримуючи ворожу піхоту й підтримуючи свої підрозділи на передньому краї, – то "Рубікон" виконує завдання глибшого, оперативного рівня.

За словами військових з К-2, головна діяльність цього російського підрозділу спрямована на удари по тилових об’єктах і логістичних маршрутах Сил оборони України. Водночас останнім часом його розрахунки дедалі частіше почали працювати й безпосередньо по передньому краю.

У К-2 також зазначають, що "Рубікон" має різні типи безпілотників – як розвідувальні крила, так і ударні системи. Зокрема, застосовують різні FPV-дрони, "Молнії", "Суперками" та "Орлани". Окремо військові відзначають розвинену систему протиповітряної оборони, яка здатна збивати українські розвідувальні безпілотники та бомбери.

Не виключено, що у складі підрозділу можуть бути й оператори дронів типу "Шахед", однак це поки лише припущення. Водночас, як підкреслюють у К-2, ключовою перевагою "Рубікону" залишаються значні ресурси та велика чисельність.

