Вперше на фронті: Сили оборони України знищили новітній російський "аналог" HIMARS, – ЗМІ

Українські захисники вперше уразили російську реактивну систему залпового вогню "Сарма", яку вважають аналогом американського HIMARS. Новітню установку окупантів знищили ударним дроном під час відбиття масштабного штурму на Добропільському напрямку.

Про це пише видання "Мілітарний" аналізуючи відео, яке опублікували у соцмережах 1-го корпусу НГУ "Азов".

Що відомо про ураження російського "аналогу" HIMARS?

За наявною інформацією, російські війська застосували РСЗВ "Сарма" під час масштабного механізованого наступу на Добропільському напрямку. До штурму були залучені підрозділи 8-ї та 41-ї загальновійськових армій, а також 90-ї танкової дивізії ЗС РФ. Для підтримки наступу окупанти використали новітню реактивну систему, однак українські військові виявили її та знищили ударним дроном літакового типу. Це стало першим відомим випадком ураження "Сарми" на полі бою.

Порівняння РСЗВ "Сарма" / Фото "Мілітарного"

"Сарма" є розвитком російського проєкту "Кама", який передбачає створення полегшеної 300-міліметрової реактивної системи залпового вогню з можливістю застосування керованих боєприпасів. Вперше про розробку комплексу російські державні ЗМІ повідомили у 2023 році, а готову машину представили лише у 2025 році на підприємстві "Мотовіліхінскіе заводи".

Нова установка створена на чотиривісному шасі КамАЗ-63501 із броньованою кабіною. На відміну від "Торнадо-С", вона отримала лише шість напрямних для запуску ракет, що дозволило зменшити її масу майже на 10 тонн. Також система оснащена модернізованою автоматизованою системою управління вогнем та наведення.

Згідно з оприлюдненими закупівельними документами, у 2024 році Міноборони Росії замовило 12 пускових установок "Сарма" та стільки ж транспортно-заряджаючих машин. Вартість однієї бойової машини становила близько 155 мільйонів рублів (приблизно 1,9 мільйона доларів), що навіть перевищує вартість РСЗВ "Торнадо-С".

За оцінками фахівців, дальність ураження "Сарми" становить від 90 до 110 кілометрів, що відповідає характеристикам "Торнадо-С". Система здатна застосовувати як звичайні, так і керовані 300-міліметрові реактивні снаряди, а також боєприпаси з касетною бойовою частиною.

Нагадаємо, Росія розробляє нову берегову артилерійську установку на базі 130-мм корабельної гармати А-192М "Армат". Журналіст Андрій Цаплієнко вважає, що це може свідчити про труднощі російського ВПК із виробництвом сучасних самохідних артилерійських систем. За даними "Мілітарного", нову установку створюють на основі гармати, яка використовується на російських фрегатах і крейсерах, а її дальність стрільби по наземних цілях сягає близько 23 кілометрів.