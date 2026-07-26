Об этом пишет издание " Милитарный " анализируя видео, опубликованное в соцсетях 1-го корпуса НГУ "Азов".

Что известно о поражении российского "аналога" HIMARS?

По имеющейся информации, российские войска применили РСЗО "Сарма" во время масштабного механизированного наступления на Добропольском направлении. К штурму были вовлечены подразделения 8-й и 41-й общевойсковых армий, а также 90-й танковой дивизии ВС РФ. Для поддержки наступления оккупанты использовали новейшую реактивную систему, однако украинские военные обнаружили ее и уничтожили ударным дроном самолетного типа. Это явилось первым известным случаем поражения "Сармы" на поле боя.

Сравнение РСЗО "Сарма" / Фото "Милитарного"

"Сарма" является развитием российского проекта "Кама", предполагающего создание облегченной 300-миллиметровой реактивной системы залпового огня с возможностью применения управляемых боеприпасов. Впервые о разработке комплекса российские государственные СМИ сообщили в 2023 году, а готовую машину представили только в 2025 году на предприятии "Мотовилихинские заводы".

Новая установка создана на четырехосном шасси КамАЗ-63501 с бронированной кабиной. В отличие от Торнадо-С, она получила лишь шесть направляющих для запуска ракет, что позволило уменьшить ее массу почти на 10 тонн. Также система оснащена модернизированной автоматизированной системой управления огнем и наводкой.

Согласно обнародованным закупочным документам, в 2024 году Минобороны России заказало 12 пусковых установок "Сарма" и столько же транспортно-заряжающих машин. Стоимость одной боевой машины составляла около 155 миллионов рублей (примерно 1,9 миллиона долларов), что даже превышает стоимость РСЗО "Торнадо-С".

По оценкам специалистов, дальность поражения "Сармы" составляет от 90 до 110 километров, что соответствует характеристикам "Торнадо-С". Система способна использовать как обыденные, так и управляемые 300-миллиметровые реактивные снаряды, также боеприпасы с кассетной боевой частью.

Напомним, Россия разрабатывает новую береговую артиллерийскую установку на базе 130-мм корабельной пушки А-192М "Армат". Журналист Андрей Цаплиенко считает, что это может свидетельствовать о трудностях российского ВПК с производством самоходных современных артиллерийских систем. По данным Милитарного, новую установку создают на основе пушки, которая используется на российских фрегатах и крейсерах, а ее дальность стрельбы по наземным целям достигает около 23 километров.