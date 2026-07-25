Такое мнение высказал журналист Андрей Цаплиенко .

Какое новое вооружение стремятся сделать россияне?

По словам Цаплиенко, попытка установить корабельную пушку на сухопутную колесную платформу может свидетельствовать о неспособности России масштабировать производство современных автоматических самоходных артиллерийских установок, подобных шведской Archer или французской CAESAR.

В то же время он предположил, что российские конструкторы могли отказаться от идеи создания универсальной межвидовой артиллерийской системы типа "Коалиции-СВ".

По информации издания Милитарный, новая установка создается на базе корабельной пушки А-192М "Армат", производимой заводом "Арсенал" для фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Такую же пушку установили и на модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".



Артиллерийская установка на корабельной базе А-192М "Армат" / Фото исследователя бронетехники Андрея Тарасенко

А-192М "Армат" представляет собой одноствольную универсальную корабельную артиллерийскую установку калибра 130 мм, разработанную на основе двухствольной АК-130. Она предназначена для поражения надводных, береговых и воздушных целей. Масса установки без боекомплекта составляет около 25 тонн. Темп стрельбы достигает 30 выстрелов в минуту. Максимальная дальность поражения надводных и береговых целей составляет примерно 23 километра, а воздушных – до 18 километров. После завершения квалификационных испытаний в 2021 году пушку запустили в серийное производство.

Напомним, Сергей "Флэш" Бескрестнов призвал серьезно относиться к российскому проекту спутниковой сети "Рассвет" , которая должна стать аналогом Starlink. По его словам, хотя на орбите находится около 40 спутников, Россия активно наращивает группировку, которая в будущем может существенно усилить ее военные возможности.

Он отметил, что к 2027 году Москва планирует вывести на орбиту около 250 спутников, а к 2030-му – более тысячи. Ожидается, что система будет обеспечивать российскую армию скоростной спутниковой связью, улучшая координацию войск, управление беспилотниками и передачу разведывательных данных.