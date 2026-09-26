"Армия роботов": Федоров рассказал подробности нового проекта

В пятницу, 25 сентября, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске проекта "Армия роботов". Он заявил, что цель – снизить риски для военнослужащих, заменив их роботизированными системами.

Федоров рассказал подробности амбициозного проекта. Об этом сообщает 24 Канал.

Что сказал Федоров?

По словам эксперта, Россия научилась значительно быстрее внедрять и масштабировать военные технологии. Федоров считает это одним из ключевых вызовов для Украины сегодня.

Экс-министр обороны анонсировал развитие нескольких направлений в сфере оборонных технологий. Одной из главных целей станет роботизация поля боя.

Мы уже однажды совершили такой технологический прорыв с "Армией дронов". То, во что в 2022 году мало кто верил, сегодня определяет облик поля боя. Я верю, что нашим следующим прорывом может стать "Армия роботов",

– заявил Федоров.

Во время выступления он подчеркнул, что наземные роботизированные комплексы уже активно применяются на поле боя. По официальной статистике Минобороны, в августе 2023 года они выполнили более 25 тысяч логистических и эвакуационных миссий. Это в 3,3 раза больше, чем в январе.

"Армия роботов" должна стать следующим этапом роботизации фронта. Речь идет уже не только о логистических и эвакуационных миссиях НРК, но и о новой доктрине войны, в которой гуманоидные роботы постепенно будут выполнять вместо человека самую опасную физическую работу.

Федоров отметил, что поле боя должны круглосуточно контролировать датчики – камеры, акустические, сейсмические и другие системы, которые будут отслеживать движение и выявлять угрозы. Различные типы роботов будут вести разведку, доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых, минировать и разминировать территории, защищать позиции, поражать цели и первыми входить на самые опасные участки.

"Армия роботов" будет строиться как экосистема проектов. Она будет включать венчурный фонд для инвестиций в технологические команды, собственные defense tech-компании и R&D для постоянного поиска, разработки и тестирования новых решений.

Экс-министр обороны подчеркнул, что для успешной реализации и внедрения "Армии роботов" Украине нужен подход нового "Манхэттенского проекта". Необходимо будет сконцентрировать лучших инженеров, военный опыт, технологии и ресурсы вокруг одной критически важной цели.

Обратите внимание! "Манхэттенский проект" – программа разработки ядерного оружия в США, начавшаяся в 1942 году. Участниками проекта были ученые из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии и Канады. В ходе проекта было создано три атомные бомбы. В проекте приняли участие около 130 тысяч человек, а его стоимость составила почти 2 миллиарда долларов.

У проекта будут конкретные OKR. За 6 месяцев команда планирует получить первый подтвержденный боевой результат с помощью гуманоидного робота. За 12 месяцев – провести штурмовую операцию, в ходе которой наиболее опасную часть задач робот выполнит без участия пехоты.

Что Федоров сказал об "Армии дронов"?

Команда хочет построить модель "Армии роботов" на основе опыта "Армии дронов", которую Федоров с командой начал развивать в 2022 году.

Обратите внимание! "Армия дронов" стартовала 1 июля 2022 года как проект в рамках платформы UNITED24. Тогда люди из Украины и всего мира пожертвовали средства на первые масштабные закупки беспилотников для фронта. Впоследствии проект вышел далеко за рамки сбора пожертвований. Команда открывала рынок для украинских производителей, запускала системные государственные закупки и обучение операторов.

В рамках проекта были сформированы ударные роты БПЛА, а впоследствии в Украине появились отдельные Силы беспилотных систем. С 2022 года украинская индустрия выросла с 7 до более чем 700 производителей беспилотников.

По данным Федорова, в настоящее время дроны обеспечивают более 95% поражений на фронте.

Когда мы запускали "Армию дронов", для многих эта идея казалась слишком смелой. Мы начинали с пожертвований людей со всего мира и первых масштабных партий беспилотников для фронта. Сегодня вокруг дронов построена целая индустрия, а сама технология изменила войну. Сейчас Украине нужен следующий такой прорыв,

– подчеркнул экс-министр обороны.

Он добавил, что "Армия роботов" – это попытка повторить успешный путь в области роботизации. Команда планирует собрать лучших специалистов и технологии и быстро довести их до массового применения на поле боя.

Напомним, что в пятницу, 25 сентября, на IT Arena 2026 во Львове Михаил Федоров представил "Армию роботов" – новый defense tech-проект, который его команда будет развивать в частном секторе. Цель – ускорить роботизацию войны и максимально убрать людей с самых опасных задач на поле боя.

Отметим, что Украина все активнее использует наземные роботизированные комплексы для сохранения жизни украинских защитников. Во время наступательной операции "Вивальди" Третий армейский корпус стал первым воинским подразделением, применившим НРК для разминирования и поддержки штурмовых действий.

На направлении Шандриголового наземные роботизированные комплексы расчистили 30 километров маршрутов. В "Троице" отметили, что главная цель внедрения этих технологий – замена пехоты роботами на наиболее опасных участках.