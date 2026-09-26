Федоров розповів подробиці амбітного проєкту. Про це повідомляє 24 Канал.

Що сказав Федоров?

За словами експерта, Росія навчилася значно швидше впроваджувати й масштабувати військові технології. Федоров вважає це одним із ключових викликів для України сьогодні.

Ексміністр оборони анонсував розвиток кількох defense tech-напрямів. Однією з головних цілей стане роботизація поля бою.

Ми вже раз зробили такий технологічний прорив з Армією дронів. Те, у що 2022 року мало хто вірив, сьогодні визначає поле бою. Я вірю, що нашим наступним проривом може стати Армія роботів,

– заявив Федоров.

Під час виступу він підкреслив, що наземні роботизовані комплекси вже активно застосовують на полі бою. За офіційною статистикою Міноборони, у серпні 2026 року вони виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це у 3,3 раза більше, ніж у січні.

"Армія роботів" має стати наступним етапом роботизації фронту. Йдеться вже не лише про логістичні та евакуаційні місії НРК, а про нову доктрину війни, у якій гуманоїдоподібні роботи поступово робитимуть замість людини найнебезпечнішу фізичну роботу.

Федоров зазначив, що поле бою мають цілодобово контролювати сенсори – камери, акустичні, сейсмічні та інші системи, які відстежуватимуть рух і виявлятимуть загрози. Різні типи роботів проводитимуть розвідку, доставлятимуть боєприпаси, евакуйовуватимуть поранених, мінуватимуть й розміновуватимуть території, захищатимуть позиції, уражатимуть цілі та першими заходитимуть на найнебезпечніші ділянки.

"Армія роботів" будуватиметься як екосистема проєктів. Вона міститиме венчурний фонд для інвестицій у технологічні команди, власні defense tech-компанії та R&D для постійного пошуку, розробки й тестування нових рішень.

Ексміністр оборони наголосив, що для успішної реалізації та впровадження "Армії роботів" Україні потрібен підхід нового "Манхеттенського проєкту". Необхідно буде сконцентрувати найкращих інженерів, військовий досвід, технології та ресурси навколо однієї критично важливої мети.

Зверніть увагу! "Манхеттенський проєкт" – програма розробки ядерної зброї у США, яка розпочалася у 1942 році. Учасниками проєкту були вчені зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини та Канади. Під час нього створили три атомні бомби. У проєкті взяли участь близько 130 тисяч осіб, а його вартість склала майже 2 мільярди доларів.

Проєкт матиме конкретні OKR. За 6 місяців команда планує отримати перший підтверджений бойовий результат гуманоїдоподібним роботом. За 12 місяців – провести штурмову операцію, де найнебезпечнішу частину завдань роботи виконають без участі піхоти.

Що Федоров сказав про "Армію дронів"?

Команда хоче будувати модель "Армії роботів" на досвіді "Армії дронів", яку Федоров із командою почав розвивати у 2022 році.

Зверніть увагу! "Армія дронів" стартувала 1 липня 2022 року як проєкт у межах платформи UNITED24. Тоді люди з України та всього світу донатили кошти на перші масштабні закупівлі безпілотників для фронту. Згодом проєкт вийшов далеко за межі збору донатів. Команда відкривала ринок для українських виробників, запускала системні державні закупівлі та навчання операторів.

У межах проєкту сформували ударні роти БпЛА, а згодом в Україні з’явилися окремі Сили безпілотних систем. З 2022 року українська індустрія виросла із 7 до понад 700 виробників безпілотників.

За даними, Федорова, наразі дрони забезпечують понад 95% уражень на фронті.

Коли ми запускали Армію дронів, для багатьох ця ідея здавалася занадто сміливою. Ми починали з донатів людей з усього світу й перших масштабних партій безпілотників для фронту. Сьогодні навколо дронів побудована ціла індустрія, а сама технологія змінила війну. Зараз Україні потрібен наступний такий прорив,

– наголосив ексміністр оборони.

Він додав, що "Армія роботів" – це спроба повторити успішний шлях у роботизації. Команда планує зібрати найкращих фахівців і технології та швидко довести їх до масового застосування на полі бою.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 25 вересня на IT Arena 2026 у Львові Михайло Федоров представив "Армію роботів" – новий defense tech-проєкт, який його команда розвиватиме у приватному секторі. Ціль – прискорити роботизацію війни та максимально прибрати людей із найнебезпечніших завдань на полі бою.

Зазначимо, що Україна все активніше використовує наземні роботизовані комплекси для збереження життя українських захисників. Під час наступальної операції "Вівальді" Третій армійський корпус став першим військовим підрозділом, що застосував НРК для розмінування та підтримки штурмових дій.

На напрямку Шандриголового наземні роботизовані комплекси розчистили 30 кілометрів маршрутів. У "Трійці" зазначили, що головна мета впровадження цих технологій – заміна піхоти роботами на найбільш небезпечних ділянках.