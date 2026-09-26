Про це колишній міністр оборони повідомив під час IT Arena у Львові.

Що відомо про проєкт "Армія дронів"?

За словами експосадовця, після масштабування "Армії дронів" наступним напрямом має стати роботизація війни.

Найнебезпечніші завдання, на думку ексміністра, поступово повинні виконувати роботи замість військових.

Зокрема, роботизовані системи можна використовувати для евакуації поранених, доставки боєприпасів, мінування та розмінування, розвідки, захисту позицій і ураження цілей.

Частину цих завдань наземні роботизовані комплекси вже виконують на фронті.

Зверніть увагу! Ідею створення "Армії роботів" Федоров озвучував ще у 2023 році.

Федоров зазначив, що "Армія роботів" не має бути проєктом лише однієї компанії.

Йдеться про створення цілої екосистеми, яка об'єднає українські defense tech-компанії, власні технологічні та R&D-розробки, а також спільне тестування нових рішень із військовими.

У межах проєкту планують інвестувати в українські компанії, створювати нові технології та швидко масштабувати розробки, які доводять свою ефективність на полі бою.

Окремим викликом Федоров назвав здатність Росії швидко копіювати та масштабувати військові технології.

Тому Україні, за його словами, потрібно постійно розробляти нові технологічні рішення та випереджати противника.

Під час IT Arena також оголосили про пошук компаній та інженерів, які працюють із роботизованими технологіями. Крім того, для проєкту шукають CTO або Tech Lead.

До слова, на початку вересня Михайло Федоров оголосив про створення власної defense tech-компанії. Вона розроблятиме оборонні технології на основі українського досвіду сучасної війни, які зможуть використовувати Україна та її союзники.

Першим ключовим інвестором компанії стане Алекс Карп, CEO американської технологічної компанії Palantir. Він підтримав проєкт під час зустрічі з Федоровим у Вашингтоні 31 серпня.