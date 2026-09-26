Об этом бывший министр сообщил в ходе мероприятия IT Arena во Львове.

Что известно о проекте "Армия дронов"?

По словам бывшего чиновника, после расширения "Армии дронов" следующим направлением должна стать роботизация войны.

Самые опасные задачи, по мнению экс-министра, постепенно должны выполнять роботы вместо военных.

В частности, роботизированные системы можно использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, минирования и разминирования, разведки, защиты позиций и поражения целей.

Часть этих задач наземные роботизированные комплексы уже выполняют на фронте.

Обратите внимание! Идею создания "Армии роботов" Федоров озвучил еще в 2023 году.

Федоров отметил, что "Армия роботов" не должна быть проектом только одной компании.

Речь идет о создании целой экосистемы, которая объединит украинские defense tech-компании, собственные технологические и R&D-разработки, а также совместное тестирование новых решений с военными.

В рамках проекта планируется инвестировать в украинские компании, создавать новые технологии и быстро масштабировать разработки, которые доказывают свою эффективность на поле боя.

Отдельным вызовом Федоров назвал способность России быстро копировать и масштабировать военные технологии.

Поэтому Украине, по его словам, необходимо постоянно разрабатывать новые технологические решения и опережать противника.

В ходе IT Arena также объявили о поиске компаний и инженеров, работающих с роботизированными технологиями. Кроме того, для проекта ищут технического директора (CTO) или технического руководителя (Tech Lead).

К слову, в начале сентября Михаил Федоров объявил о создании собственной defense tech-компании. Она будет разрабатывать оборонные технологии на основе украинского опыта современной войны, которые смогут использовать Украина и ее союзники.

Первым ключевым инвестором компании станет Алекс Карп, CEO американской технологической компании Palantir. Он поддержал проект во время встречи с Федоровым в Вашингтоне 31 августа.