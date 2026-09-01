Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Что известно о компании Федорова?

Михаил Федоров сообщил о работе над созданием собственной defense tech-компании, которая будет разрабатывать оборонные технологии. Украина останется приоритетом нового проекта, а опыт, полученный во время полномасштабной войны, планируется использовать для создания технологий для Украины и ее союзников.

Первым ключевым инвестором компании станет Алекс Карп – генеральный директор американской технологической компании Palantir. О поддержке проекта Карп заявил во время встречи с Федоровым в офисе Palantir в Вашингтоне 31 августа.

Ты и твои коллеги запускаете компанию, которая, на мой взгляд, будет иметь определяющее значение для мира, превращая ваши знания и понимание современной войны в продукт для стран-союзниц. И если мы сможем вам в этом помочь, для нас это будет большой честью,

– сказал Карп.

Федоров подчеркнул, что его команда во время войны получила уникальный опыт работы с оборонными технологиями и увидела, как они меняют характер современных боевых действий.

Мы создаем собственную defense tech-компанию. Алекс Карп, CEO Palantir, станет ее первым ключевым инвестором. Наш новый амбициозный проект укрепит Украину и поможет сделать будущее более безопасным для всего мира,

– заявил Федоров.

Он добавил, что новая компания будет стремиться создавать технологии, которые укрепят Украину, помогут ее союзникам и найдут глобальное применение.

Подробности о названии компании, ее технологическом направлении и дальнейших инвестиционных планах Федоров пообещал сообщить позже.

Напомним, Федоров заявил о готовности стать советником руководителей оборонных ведомств Франции и США. Он отметил, что хочет развивать международное партнерство в сфере оборонных технологий и делиться украинским опытом.

Экс-министр также предложил США обменяться технологиями, помогая Вашингтону создать армию дронов в обмен на ракеты-перехватчики Patriot для Украины. Одним из ключевых направлений будущей работы может стать развитие боевой робототехники, чтобы уменьшить потребность в живой силе на фронте.

Также речь идет о создании недорогих скоростных дронов-перехватчиков и ракет с использованием искусственного интеллекта. Ранее Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто, что, по его мнению, открывает для Украины новые возможности в сфере оборонного сотрудничества.

В то же время он не сообщил, планирует ли встретиться в Вашингтоне с представителями администрации Дональда Трампа.