Как сообщает издание Financial Times, о своих намерениях развивать международное партнерство бывший чиновник рассказал во время визита в Вашингтон.

Робототехника и ракеты с искусственным интеллектом

В настоящее время Федоров ищет американские инвестиции для создания специального фонда оборонных технологий. Западный капитал планируется направить на разработку оружия, которое должно изменить ход войны против России.

Создаваемый инструмент выйдет за рамки обычного венчурного фонда и позволит не только инвестировать в существующие стартапы, но и создавать новые компании.

Среди основных направлений определены развитие боевой робототехники для сокращения потребности в живой силе на фронте, дешевых скоростных дронов-перехватчиков и ракет на основе искусственного интеллекта.

В контексте недавнего назначения Гвидо Кроцетто советником итальянского министра обороны бывший чиновник отметил, что такое сотрудничество открывает новые возможности для Украины. В частности, оно может помочь получить доступ к системам противовоздушной обороны, которых в настоящее время не хватает Киеву.

Сотрудничество с США и обмен технологиями

В то же время Михаил Федоров выразил желание занять аналогичные консультативные должности в оборонных ведомствах других стран-партнеров, в частности во Франции и Соединенных Штатах.

"Я готов пойти на такой обмен", – подчеркнул Федоров, комментируя предложение помочь США в создании армии дронов в обмен на ракеты-перехватчики Patriot, чтобы Украина смогла защититься этой зимой.

При этом бывший чиновник отказался комментировать, планирует ли он встречаться с представителями администрации Дональда Трампа в Вашингтоне.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии по оборонным инновациям. В его пресс-службе заверили, что консультативная деятельность за рубежом не предполагает разглашения государственной тайны и направлена на привлечение инвестиций в украинский сектор defense-tech.