Напряжение в Азии растет: КНДР снова запустила неизвестную баллистическую ракету

Северная Корея осуществила новый запуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. В Сеуле и Токио заявляют о повышенной готовности и усилении координации с США.

Страны Азии готовятся к различным угрозам. Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о запуске КНДР баллистической ракеты?

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски состоялись около 6:10 утра из района Синпо. В ответ Сеул, Вашингтон и Токио усилили обмен разведданными и поддерживают повышенный уровень боевой готовности.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что ведомство анализирует ситуацию и сохраняет высокий уровень бдительности. По предварительным оценкам, ракеты упали в воды вблизи восточного побережья Корейского полуострова – без угроз для территории Японии или ее исключительной экономической зоны. Сообщений о повреждении судов или самолетов не поступало.

Справочно. Это уже не первый подобный запуск: предыдущий состоялся 8 апреля. Новые испытания происходят на фоне роста глобального напряжения и переориентации внимания США на Ближний Восток.

Как Северная Корея развивает собственное вооружение?

Лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает развивать ракетную программу и углублять сотрудничество с Кремлем и Пекином. В частности, недавно было представлено межконтинентальную ракету Hwasong-20, способную достигать территории США.

По оценкам американской разведки, КНДР уже провела успешные испытания ракет, способных поразить любую точку США, а также получила военный опыт и технологии благодаря сотрудничеству с Россией.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил о значительном росте ядерного потенциала КНДР. Несмотря на попытки президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна снизить напряжение, Пхеньян продолжает демонстрировать жесткую позицию.

Лидер КНДР неоднократно заявлял о неизбежности конфронтации с "враждебными государствами".

Обратите внимание! Bloomberg писало, что КНДР разрушила несколько населенных пунктов вблизи ракетного полигона для расширения инфраструктуры, что связывают с развитием космической программы. Кроме того, Северная Корея планирует запустить дополнительные разведывательные спутники до 2030 года, а также испытала новый мощный двигатель для межконтинентальной баллистики.

