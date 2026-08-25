До 90 км и сам наводится на цель: в Украине продемонстрировали новый дрон Baton

В Украине представили новый ударный беспилотник авиационного типа Baton. Он относится к классу middle strike и предназначен для поражения целей в тактической и оперативной глубине, в частности объектов логистики и огневых позиций. Одной из главных особенностей стала система автономного донаведения.

О новом комплексе сообщили "Технологические силы Украины". Название компании-разработчика объединение не раскрыло. Согласно заявленным характеристикам, Baton может преодолевать расстояние до 90 километров и находиться в воздухе до 50 минут.

Дрон для промежуточного сегмента между FPV и дипстрайками

Baton относится к классу беспилотников, который в Украине в последнее время развивается особенно быстро.

Мидлстрайки занимают промежуточную нишу между FPV, работающими на коротких расстояниях, и большими дипстрайками, созданными для ударов на сотни и тысячи километров.

Именно в этом промежутке расположена значительная часть инфраструктуры, которая непосредственно поддерживает российские войска на фронте.

"Милитари 24" ранее подробно объяснял, как мидлстрайки постепенно перекрывают российскую логистику в тылу и Приазовье. Речь идет о классе беспилотников, который позволяет системно работать там, где FPV уже не хватает дальности, а применение большого дальнобойного аппарата не всегда оправдано.

Baton хорошо вписывается именно в эту концепцию.

Что известно о Baton

Заявленная максимальная дальность полета нового беспилотника составляет до 90 километров.

Он может нести до 3 килограммов полезной нагрузки и оставаться в воздухе около 50 минут. Крейсерская скорость составляет примерно 105 километров в час, максимальная – до 140 километров в час.

Рабочие высоты заявлены в пределах от 150 до 500 метров, максимальная – до 1500 метров.

Беспилотник запускается с катапульты и управляется через наземную станцию. Разработчики также сделали комплекс достаточно компактным для быстрой транспортировки нескольких аппаратов одним автомобилем.

Финальную часть полета проходит самостоятельно

Одна из самых интересных функций Baton – автономное донаведение. По информации "Технологических сил Украины", система может захватить заданную цель, после чего беспилотник самостоятельно продолжает движение к ней.

Это важно в условиях, когда на заключительном этапе полета связь с оператором может ухудшиться или прерваться из-за действий РЭБ.

Подобные технологии все чаще появляются именно на украинских мидлстрайках. "Милитари 24" ранее писал, что часть украинских дронов этого класса уже способна автономно работать на последних километрах полета. Среди причин такого развития – необходимость снижать зависимость от постоянного канала управления в условиях насыщенного РЭБ.

В Baton автономизация касается не только финального наведения. Производитель также заявляет о наличии системы автономной навигации для прохождения маршрута и определения положения аппарата.

Связь можно менять в зависимости от версии

Baton имеет модульную архитектуру связи. В зависимости от модификации могут использоваться аналоговое или цифровое видео, а также другие каналы передачи данных.

В открытых источниках уже фигурируют несколько версий Baton, которые отличаются прежде всего камерами, системами связи и наличием донаведения. В целом Defender Media сообщает о существовании около десяти модификаций платформы.

По данным открытого каталога, на Brave1 Market представлены три модификации Baton на базовой платформе. Они отличаются системами связи, камерами и возможностями донаведения:

"БАТОН Цифра День" – дневной ударный БПЛА с цифровой передачей видео. Использует зашифрованный канал связи и имеет систему донаведения. Стоимость дрона – 150 тыс. грн.

"БАТОН Аналог День" – модификация с дневной камерой и аналоговым каналом передачи видео и телеметрии. Производитель заявляет о возможности установки ретранслятора для работы на большем расстоянии. Стоимость дрона – 80 тыс. грн.

"БАТОН Аналог Ночь" – ночная модификация с аналоговым каналом связи. Она построена в формате "war-in-a-box": комплект включает 10 БПЛА, станцию управления и контроля, катапульту, запасные части, инструменты и материалы. Время развертывания комплекса составляет до 10 минут, подготовка каждого следующего аппарата – до 5 минут. Стоимость комплекса – 1,36 млн грн.

Это также характерная черта украинских мидлстрайков. Производители стараются не создавать одну жестко фиксированную конфигурацию, а адаптировать платформу под различные условия и потребности подразделений.

Почему мидлстрайков становится все больше

Появление Baton происходит на фоне резкого роста этого класса беспилотников.

По данным Минобороны, уже в первые месяцы 2026 года Украина заключила примерно в пять раз больше контрактов на системы среднего удара, чем за весь предыдущий год.

Причина такого спроса довольно проста: между передовой и глубоким тылом находится большая территория, где расположены маршруты снабжения, склады, командные пункты и другие важные для российских войск объекты.

Именно контроль над этой глубиной может напрямую влиять на ситуацию на передовой. "Милитари 24" в большом интервью с украинским производителем систем среднего удара Trypillian разбирал, почему системное нарушение логистики противника способно замедлять темп боевых действий даже без ударов непосредственно по передовой.

Baton с заявленной дальностью до 90 километров создан именно для нижней части этого диапазона.

Украинский middle strike становится более автономным

Еще недавно главной характеристикой ударного дрона была дальность. Теперь этого уже недостаточно.

РЭБ заставляет производителей одновременно работать над альтернативной навигацией, различными каналами связи и автоматизацией заключительной части полета.

Baton особенно хорошо иллюстрирует эту тенденцию. Его главное отличие заключается не в рекордной дальности или большой полезной нагрузке, а в сочетании относительно компактной платформы с автономной навигацией и донаведением.

Именно такие системы постепенно заполняют пробел между передовыми FPV-аппаратами и большими дипстрайками. А для российской логистики это означает, что зона постоянной угрозы со стороны украинских беспилотников продолжает расширяться.