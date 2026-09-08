Замена устаревших Land Rover: в Великобритании представили бронированный Grenadier EPV
Британские вооруженные силы готовят самое масштабное обновление своего парка легкой колесной техники за последние десятилетия. На смену легендарным, но уязвимым для мин платформам приходит принципиально новый бронированный внедорожник с высоким уровнем баллистической защиты.
Защита по стандарту STANAG 2: почему особенность разработки
Консорциум Team Grenadier официально представил бронированную версию внедорожника под названием Grenadier Enhanced Protection Vehicle (EPV) для участия в тендере Министерства обороны Великобритании Light Mobility Vehicle (LMV), сообщает издание Motor1. Машина призвана заменить устаревшие парки Land Rover и Pinzgauer, а общий бюджет программы LMV достигает 2 миллиардов фунтов стерлингов (около 2,7 миллиарда долларов). В состав консорциума вошли компании Ineos Automotive, Hobson Industries, TVS Supply Chain Solutions, NMS UK и SMT Defence.
Вместо стандартной практики установки бронепластин на гражданский кузов, Grenadier EPV получил цельностальную капсулу, спроектированную с нуля в соответствии со стандартами НАТО STANAG 2. Такое интегрированное решение значительно эффективнее рассеивает ударную волну от взрывов фугасов и обеспечивает надежную защиту от стрелкового оружия и осколков.
Grenadier Enhanced Protection Vehicle Фото: Motor1
Уроки Ирака и Афганистана: расширенная модульность и логистика
Причиной пересмотра требований к легкому транспорту стал боевой опыт кампаний в Ираке и Афганистане, где слабозащищенные внедорожники Land Rover несли критические потери от самодельных взрывных устройств и противотранспортных мин. Grenadier EPV рассчитан прежде всего на транспортировку командного состава, сопровождение колонн и выполнение задач по защите VIP-персон.
Производственное сотрудничество предусматривает распределенный цикл: базовое шасси рамного внедорожника Ineos Grenadier с постоянным полным приводом собирают во Франции, после чего его доставляют в Великобританию. На мощностях оборонных партнеров осуществляется установка бронекапсулы, усиленной подвески, лебедки, специальной электронной архитектуры и анатомических сидений.
Всего на единой платформе Team Grenadier разрабатывает девять модификаций LMV, среди которых санитарно-эвакуационные машины, грузовые платформы и транспортеры личного состава.
Конкуренция за 20-летний контракт на 13 тысяч машин
Программа Light Mobility Vehicle является лишь частью более широкой стратегии обновления сухопутных сил Великобритании Land Mobility Programme, рассчитанной на 20 лет с совокупным бюджетом около 4 миллиардов фунтов (5,1 миллиарда долларов). В целом военное ведомство планирует закупить более 13 000 единиц различного транспорта, из которых до 863 единиц придется именно на сегмент LMV.
Официальные полевые испытания кандидатов начнутся в конце октября 2026 года, где Grenadier EPV будет соперничать с конкурирующим проектом на базе обновленного Land Rover. Публичная демонстрация Grenadier EPV вместе с вариантами General Purpose и Multi-Role Light Vehicle состоится на выставке DVD 2026 на полигоне UTAC Millbrook 16–17 сентября, где военное командование впервые подробно оценит ходовые и защитные свойства готовых образцов.
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