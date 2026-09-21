Уже в 2027 году: Россия готовится запустить по Украине до 14 тысяч новых ракет, – СМИ

Россия планирует существенно увеличить производство нового вооружения "Дань-Т". К концу 2026 года может быть изготовлено около 2 тысяч таких ракет, а в следующем году – до 14 тысяч.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Что известно о ракете "Дань-Т", которая представляет угрозу для Украины?

"Дань-Т" запускают с самолетов или вертолетов.

Ракета имеет реактивный двигатель, может преодолевать сотни километров и после запуска самостоятельно движется к заданной цели.

В "Ростехе" заявляют, что боеприпас также имеет специальный режим полета, который может затруднять его обнаружение и перехват.

По словам собеседников издания, основной проблемой может стать именно количество таких ракет.

Если Россия сможет наладить их массовое производство, они создадут дополнительную нагрузку на украинскую ПВО наряду с "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.

"Дань-Т" – не единственная новая российская разработка, которую рассматривают как потенциальную угрозу.

Среди прочего военные обращают внимание на реактивный беспилотник S8000 "Бандероль".

В то же время Украина вступает в осенне-зимний период с нехваткой ракет-перехватчиков, в частности PAC-3, которые используются для борьбы с баллистическими целями.

Россия также увеличивает долю турбореактивных дронов в своих атаках. По данным источников, с конца августа они составляют около 50–60% ударных беспилотников, а к ноябрю Россия планирует довести этот показатель до 80%.

Напомним, ранее советник президента Сергей Бескрестнов заявлял, что Россия готовит новый тип недорогих крылатых ракет, которые могут стать следующей угрозой после реактивных "Шахедов".

По его словам, противник уже заказал большое количество таких ракет и может начать их массовое применение примерно через 5–6 месяцев.

Эти ракеты способны летать на низкой высоте, маневрировать и развивать скорость до 750 километров в час. Среди новых разработок Бескрестнов назвал "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" и "Гербера-5".