Рой катеров против "шахидов" и бомбер с дальностью полета 600 километров: 9 стартапов показали оружие будущего

Девять украинских и европейских defence-tech-команд представили свои технологии на Demo Day 3.0 – — заключительном мероприятии третьего батча Defence Builder Accelerator. Команды получили гранты на общую сумму до 65 тысяч долларов каждая от акселератора и компании "Генерал Черешня".

Мероприятие стало завершающим этапом четырёхмесячной программы, в рамках которой команды одновременно развивали бизнес, тестировали продукты совместно с боевыми подразделениями и налаживали контакты с инвесторами, Brave1, Представительством НАТО в Украине и Государственной службой экспортного контроля. Demo Day собрал более 250 участников — представителей Вооруженных сил, Минобороны, Генштаба и международных оборонных организаций.

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Дроны-бомбардировщики, морские перехватчики и турель за 50 долларов — что показали участники третьего батча

Решения третьего батча охватили три ключевые плоскости современного боя.

В области ударных и автономных БПЛА компания WingTech представила дрон-бомбардировщик HABA с дальностью до 600 километров, который взлетает с катапульты и работает без GPS.

Trident Group продемонстрировала модуль автономного донаведения, который доводит дрон до цели даже в условиях подавления сигнала и повышает точность попадания с 20% до более 80%.

Команда Fremen, в свою очередь, разработала компактный бортовой модуль, защищающий разведывательные дроны от FPV-перехватчиков.

В сфере противовоздушной обороны и ситуационной осведомлённости Frost Works представила систему VELES для раннего обнаружения низколетящих угроз типа "шахед". Датская компания BlueShadow предложила рои беспилотных надводных дронов, перехватывающих БПЛА над Чёрным морем. Команда NEBOSTRAZH продемонстрировала автономную турель для кинетического поражения FPV стоимостью менее 50 долларов за цель, а ещё одна команда — пока без раскрытия названия — работает над микроволновым оружием против роев дронов и управляемых авиабомб.

В области наземной робототехники TAUREX продемонстрировала платформу, способную перевозить более 300 килограммов на расстояние свыше 80 километров для логистики и эвакуации. Эстонская компания Telearmy продемонстрировала технологию дистанционного управления наземной техникой с рекордной дальностью 4300 километров.

Линия фронта, ваши подразделения, акселераторы вроде Defence Builder и более широкая экосистема — Brave1, Diia.City, инициатива Build in Ukraine, датская модель прямых закупок — доказали, что вы способны внедрять, учиться и итерировать за недели, а не годы,

– отметил Уилл Тонкинс, советник НАТО по вопросам промышленности, закупок, инноваций и объединенного обеспечения.

Базовый грант для каждой команды составлял 10 тысяч долларов, а лучшие участники дополнительно получили до 30 тысяч долларов от Defence Builder:

Fremen – 30 000 долларов,

WingTech, Frost Works и UMP – по 20 000 долларов.

Отдельно главный партнер мероприятия, компания "Генерал Черешня", наградила WingTech, Trident, NEBOSTRAZH и Frost Works дополнительными 25 тысячами долларов каждой.

Украина уже умеет создавать оборонные технологии для реальных задач фронта. Гораздо сложнее – превратить отдельные прорывы в целую индустрию, которая будет работать на страну и после войны,

– отметила Дарья Яниева, президент Defence Builder Ecosystem.

Третий батч программы длился 3,5 месяца, и накануне финального Demo Day команды уже опробовали свои разработки в полигонных условиях на Field Demo Day перед 80 военными командирами из всех родов войск и представителями НАТО.

Основатель и генеральный директор BlueShadow Чарльз Махер, бывший командир подводной лодки ВМС США, рассказал 24 Каналу на мероприятии Demo Day, что датская система Blue Dragon — это модульные беспилотные надводные суда, образующие защитный периметр вокруг одесского побережья.