Робот вместо штурмовой группы: Droid TW-127 атаковал россиян под Константиновкой

Военные 44-й отдельной механизированной бригады применили наземный роботизированный комплекс Droid TW-12.7 для атаки здания, в котором закрепились российские штурмовики. По данным производителя, операция прошла полностью дистанционно, и украинским военным не пришлось приближаться к позициям противника.

Видео боевого применения опубликовала компания DevDroid. Эпизод снят в районе Константиновки в Донецкой области, где действуют подразделения 44-й ОМБр. На кадрах Droid TW-12.7 приближается к занятому россиянами зданию и ведет по нему огонь из крупнокалиберного пулемета.

Робот отправился туда, куда пришлось бы отправлять людей

Главная особенность этого эпизода не столько в самом применении пулемета, сколько в том, что самую опасную часть задачи выполнил робот.

Российские штурмовики закрепились в здании. Вместо того чтобы приближать пехотную группу к позиции, туда направили Droid TW-12.7.

"В результате бойцы зачистили территорию и уничтожили личный состав противника. В мире стало примерно на 20 россиян меньше. Миссия была выполнена полностью дистанционно, без риска для жизни украинских бойцов", – заявили в DevDroid.

Цифру примерно в 20 погибших российских военных приводит именно производитель комплекса. Независимо подтвердить ее только по обнародованному видео невозможно.

Для DevDroid это не первая публично показанная боевая операция такого типа. Ранее "Милитари 24" рассказывал, как Droid TW 7.62 уничтожил дроны-"ждуны", а затем вступил в бой с российскими военными.

Что такое Droid TW-12.7

Droid TW-12.7 – украинский разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс компании DevDroid.

Его основное вооружение – дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 12.7 с крупнокалиберным Browning M2 калибра 12,7 миллиметра.

Комплекс оснащен камерами для наблюдения и наведения, в том числе тепловизионным каналом. Система позволяет оператору управлять платформой и вооружением на расстоянии.

То есть фактически речь идет о небольшой беспилотной огневой машине. Она может выдвинуться вперед, провести наблюдение и поддержать подразделение огнем, тогда как оператор остается на удаленной позиции.

НРК переходят от подвоза боеприпасов к штурмовым задачам

Еще несколько лет назад наземные операции на украинском фронте ассоциировались преимущественно с логистикой и эвакуацией.

Теперь спектр задач значительно шире.

Операторы используют НРК для разведки, доставки имущества, эвакуации раненых, минирования и огневой поддержки. А боевые платформы все чаще работают непосредственно перед украинскими позициями.

Оператор группы "Реванш" ГУР ранее рассказывал "Милитари 24", как наземные роботы переходят от логистических миссий к участию в штурмах. По его словам, реальный боевой опыт остается критически важным, ведь полигон не может полностью воссоздать условия фронта.

Эпизод с 44-й ОМБр показывает, как это выглядит на практике. Робот уже не просто доставляет груз к передовому краю, а фактически берет на себя часть работы штурмовой группы.

Крупнокалиберные роботы становятся отдельным направлением

Droid TW-12.7 также демонстрирует общую тенденцию к увеличению огневой мощи украинских НРК.

Если ранние боевые платформы часто оснащались пулеметами калибра 7,62 миллиметра, то теперь появляются системы с крупнокалиберным вооружением и автоматическими гранатометами.

Например, DevDroid уже представила Droid NW 40 с 40-мм автоматическим гранатометом, который может дистанционно поражать цели из закрытой для оператора позиции.

Так, наземные роботы постепенно занимают нишу между обычными дистанционно управляемыми платформами и полноценными боевыми машинами.

Главный результат – люди не попадают под огонь

При этом смысл боевых НРК не в том, чтобы просто установить пулемет на беспилотное шасси.

Их основное преимущество проявляется именно в таких операциях, как показала 44-я ОМБр. Чтобы приблизиться к занятому противником зданию, обнаружить его позиции и открыть огонь, не нужно посылать вперед украинских военных.

Даже потеря самого робота в такой ситуации не влечет за собой тех последствий, которые имела бы потеря штурмовой группы.

Поэтому Droid TW-12.7 интересен не только своим Browning M2. Важнее то, что боевые НРК уже переходят от концепции и полигонных демонстраций к задачам, которые раньше могла выполнять только пехота.