Еще один новый бомбер: что умеет украинский 15-дюймовый "Мангуш"

Компания Air3F запустила в серийное производство дрон со сбросом "Мангуш" – платформу, которую разработчики позиционируют как надежный инструмент для регулярной работы в сложных полевых условиях. Модель способна нести до 9 килограммов полезной нагрузки и работать как с одинарным, так и с двойным сбросом.

"Мангуш" относится к 15-дюймовым дронам типа бомбер и рассчитан на доставку и сброс грузов на средних дистанциях. После серии испытаний платформа перешла в серийное производство и уже готова к широкому использованию, сообщили 24 Каналу в Air3F.

Чем "Мангуш" отличается от других бомберов?

В Air3F говорят, что главной задачей при создании дрона была не погоня за рекордами, а стабильность в реальных условиях. Для этого платформа получила собственную карбоновую раму, механизм складных ножек для устойчивой посадки и отдельное разнесение антенн управления и видео по разным бортам.

Бомбер "Мангуш" / Фото Air3F

Обратите внимание! Конструкция позволяет работать с различными сценариями применения без потери предсказуемости в полете даже при значительной нагрузке.

По техническим характеристикам "Мангуш" может лететь до 35 минут, преодолевать до 15 км и развивать скорость до 110 км/ч, используя цифровое видео и системы управления ELRS или TBS. В компании подчеркивают, что "Мангуш" создавали как "рабочую лошадку" своего класса. Там также отметили, что архитектура платформы построена вокруг простого принципа: стабильная работа в сложных условиях важнее демонстрации максимальных показателей.

Собственный механизм сложных ножек обеспечивает устойчивость при посадке и работе со сбросами. Карбоновая рама спроектирована под конкретные эксплуатационные задачи и рассчитана на работу с нагрузкой без потери жесткости. Распределение антенн управления и видео на противоположных частях борта повышает стабильность связи во время полета и уменьшает риски потери сигнала в сложных условиях,

– говорят у разработчика.

Какие характерстики дрона "Мангуш"?

Тип: 15” бомбер

Максимальная нагрузка: до 9 килограммов (одинарный сброс)

Двойной сброс: до 3,5 килограммов ×2

Продолжительность полета: до 35 минут.

Дальность полета: до 15 километров.

Максимальная скорость: до 110 километров в час.

Рама: карбон

Система сброса: одинарная / двойная

Управление: ELRS или TBS

Видео: цифровое

Антенны видео: 2 × "Клевер" (5,3–5,9 ГГц), LHCP.

