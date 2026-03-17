НРК VARKHAN продемонстрировали вместе с другими решениями компании Air3F, которые интегрируются в единую экосистему беспилотных систем. Говорится о сочетании наземных платформ, дронов и средств связи, что позволяет эффективнее выполнять задачи на поле боя. Презентацию посетил 24 Канал.

Смотрите также Танки пойдут под куполом: НРК могут перевернуть ход боев в 2026 году

Какие возможности НРК VARKHAN?

Главный инженер компании Air3F Святослав Кульбацкий объяснил 24 Каналу, что НРК создавался как универсальная платформа для логистики, разведки и эвакуации. По его словам, комплекс способен преодолевать сложные препятствия, сохраняя стабильность благодаря полному приводу. Он добавил, что грузоподъемность системы позволяет транспортировать как раненых, так и необходимое оборудование. Также НРК оснащен различными каналами связи, которые автоматически переключаются в зависимости от качества сигнала.

НРК VARKHAN предназначен для логистики разведки для эвакуации раненых и павших на фронте, для помощи нашим бойцам. Ему в пределах разумного безразлично по глубине покрытия, к преградам, которые перед ним есть, там, столбы, деревья и так далее. За счет подвески у него постоянно на четырех колесах есть сцепление с землей,

– пояснил главный инженер Air3F.

Кульбацкий также отметил, что комплекс имеет четыре двигателя общей мощностью 6 кВт и способен работать даже в сложных условиях, в частности на болотистой местности. Он подчеркнул, что НРК оборудован модулем для быстрой установки эвакуационных носилок, которые фиксируются за считанные секунды, что критически важно во время боевых операций. Кроме этого, система поддерживает дистанционное управление, включая управление освещением и камерами, что позволяет работать в темное время суток.

В чем преимущество украинского производителя?

Начальник производства компании Игорь Береговенко рассказал, что Air3F разрабатывает комплексные решения для управления беспилотными системами – от наземных станций до ретрансляторов и антенн. Он отметил, что одним из флагманских продуктов компании является аналоговая станция управления "Тибун-5", которая уже массово используется на фронте. По его словам, таких систем было отгружено более трех тысяч, что свидетельствует об их эффективности и востребованности.

На самом деле со стороной врага мы развиваемся, можно сказать, зеркально. Но поскольку мы не такие массовые, у нас есть большая гибкость и мы быстрее реагируем на изменения. В общем, я считаю, что наша сторона более технологическая – мы вынуждены такими быть, ведь не имеем такого количества людей и ресурсов, поэтому берем технологиями и сообразительностью,

– добавил Береговенко.

В то же время технологии не стоят на месте: россияне видят, что делаем мы, а мы видим, что делают они, поэтому развитие происходит параллельно, говорит Береговенко. Разница – во временном промежутке, когда украинцы уже что-то реализовали, а они еще нет. И именно за это время стоит бороться, считает собеседник.

Отдельно он отметил, что украинские производители демонстрируют большую гибкость и скорость во внедрении инноваций по сравнению с противником. Это, по его словам, позволяет выигрывать время в технологическом противостоянии, даже несмотря на ограниченные ресурсы.

Что еще известно о НРК?