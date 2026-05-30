Летят примерно на 1000 километров: появились свежие фото украинских дронов "Лютый" и "Ад"

Украинская оборонная промышленность продолжает развивать собственные технологии борьбы с оккупантами. Противодействием россиянам станут новейшие беспилотники с красноречивыми названиями "Лютый" и "Ад".

О подробностях производства украинских БпЛА рассказали в ГУР.

Читайте также От первой роботизированной миссии и до сих пор: в "Хартии" раскрыли, как изменились такие операции

Что известно о дронах украинского производства?

Развитие технологий беспилотных летательных аппаратов постоянно продолжается, в частности, из-за необходимости обеспечения военных оружием для атак по территории России.

В разведке отмечают, что ключевыми факторами эффективности глубинных ударов является рассредоточенная работа подразделений и использование специализированного программного обеспечения.

По словам командира спецподразделения ГУР с позывным "Вектор", операции проводятся из разных локаций без единого центра управления, а софт позволяет координировать работу большого количества беспилотников одновременно.

Среди украинских разработок – поршневой дрон Ан-196 "Лютый", который разработали как украинскую альтернативу "Шахедам". Его дальность превышает 1000 километров, скорость составляет около 150 – 160 километров в час, а боевая часть весит 75 килограммов.

Также говорится о реактивном БпЛА "Ад". В общем, это так называемая ракета-дрон, создана в сжатые сроки. Он может преодолевать более 700 километров, развивать скорость до 700 километров в час и нести боевую часть массой 50 килограммов.

Оба беспилотника предназначены для ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу противника и способны автономно преодолевать значительные расстояния.

Как выглядят дроны "Лютый" и "Ад": смотрите фото 24 Канала

Волны из сотен дальнобойных дронов Украины, которые поражают военные объекты в России, достигая и Москвы, и даже сибирских широт, стали серьезной угрозой для Кремля. И теперь Запад стремится перенять украинский опыт ведения новейшей войны,

– подчеркнули в ГУР.

Заметим, что украинские беспилотники и удары по российской логистике все сильнее влияют на фронт, усложняя врагу накопление пехоты и ее подвоз к передовой.

По словам представителя 110-й ОМБр Ивана Секача, на их участке фронта уже фактически сформирована "стена дронов", из-за чего замеченные российские пехотинцы часто остаются в живых всего несколько минут.