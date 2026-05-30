Про подробиці виробництва українських БпЛА розповіли в ГУР.

Що відомо про дрони українського виробництва?

Розвиток технологій безпілотних літальних апаратів постійно триває, зокрема, через необхідність забезпечення військових зброєю для атак по території Росії.

У розвідці зазначають, що ключовими факторами ефективності глибинних ударів є розосереджена робота підрозділів і використання спеціалізованого програмного забезпечення.

За словами командира спецпідрозділу ГУР із позивним "Вектор", операції проводяться з різних локацій без єдиного центру управління, а софт дозволяє координувати роботу великої кількості безпілотників одночасно.

Серед українських розробок – поршневий дрон Ан-196 "Лютий", який розробили як українську альтернативу "Шахедам". Його дальність перевищує 1000 кілометрів, швидкість становить близько 150 – 160 кілометрів на годину, а бойова частина важить 75 кілограмів.

Також мовиться про реактивний БпЛА "Пекло". Загалом, це так звана ракета-дрон, створена у стислі терміни. Він може долати понад 700 кілометрів, розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину й нести бойову частину масою 50 кілограмів.

Обидва безпілотники призначені для ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу противника та здатні автономно долати значні відстані.

Як виглядають дрони "Лютий" і "Пекло": дивіться фото 24 Каналу

Хвилі із сотень далекобійних дронів України, які вражають військові об'єкти в Росії, досягаючи і Москви, і навіть сибірських широт, стали серйозною загрозою для Кремля. І тепер Захід прагне перейняти український досвід ведення новітньої війни,

– підкреслили в ГУР.

Зауважимо, що українські безпілотники та удари по російській логістиці дедалі сильніше впливають на фронт, ускладнюючи ворогу накопичення піхоти та її підвезення до передової.

За словами представника 110-ї ОМБр Івана Сєкача, на їхній ділянці фронту вже фактично сформована "стіна дронів", через що помічені російські піхотинці часто залишаються в живих лише кілька хвилин.