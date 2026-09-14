Уже известные ВСУ: французские авиабомбы AASM HAMMER будут установлены на истребители Gripen для Украины

Франция приступила к работе по адаптации управляемых авиабомб AASM HAMMER для использования на шведских истребителях JAS 39 Gripen, которые готовятся к передаче Украине. Это решение позволит существенно расширить список авиационных платформ, способных применять высокоточное вооружение Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Как Франция оказывает Украине военную поддержку?

Париж стремится начать базовую подготовку украинских пилотов на французских истребителях Rafale. Параллельно продолжаются работы по технической адаптации шведских самолетов под французские высокоточные боеприпасы.

France would like to begin the initial training of Ukrainian pilots on the Rafale fighter jet. At the same time, engineers are working to adapt the AASM Hammer bomb for the Gripen fighter jet. https://t.co/XNU65iKCog – French Aid to Europe (@aidefranceukr) September 14, 2026

В настоящее время украинские военные летчики применяют управляемые авиабомбы AASM HAMMER с советских самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-25, а также с французских Mirage 2000-5F. Все эти машины имеют существенные ограничения по ресурсу, численности и наличию запасных частей.

Расширение парка и преимущества вооружения

Украина ожидает первую партию из 32 истребителей JAS 39 Gripen модификаций C/D и E, а общая потребность в будущем может достигать 150 единиц. Подержанные самолеты поступят раньше новых заказов, поэтому заблаговременное расширение номенклатуры их вооружения является логичным шагом.

Главное преимущество бомб AASM HAMMER заключается в наличии твердотопливного ускорителя, а в новейшей версии XLR – турбореактивного двигателя.

Это позволяет осуществлять пуски с малой высоты, не подвергая самолет-носитель риску поражения вражеской противовоздушной обороной.

Помимо прямых поставок вооружения, Франция планирует наладить локализованное производство бомб AASM HAMMER непосредственно в Украине. В шведской компании Saab подтверждают, что их авиационная платформа полностью открыта для интеграции любых новых типов вооружения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Франция и Украина договорились о возможной закупке до 100 истребителей Rafale с началом поставок в 2028 году.