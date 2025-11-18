В то же время каких-либо других вариантов у Dassault Aviation успеть поставить истребители в течение 10 лет просто не существует. Детали рассказали в Defense Express, передает 24 Канал.

Смотрите также Могут изменить ход войны: почему украинские "Длинные Нептуны" пугают Россию и долетают ли до Москвы

Какая страна локализовала производство Rafale?

Планы по 100 Rafale означают десятки миллиардов евро расходов на закупку и обслуживание, а также "возможность передачи технологий и совместного производства самолетов с локализацией в Украине".

Однако на данный момент существует только один случай реализации Францией передачи технологий и производства в другую страну. Летом 2025 года Dassault Aviation заключила соглашение с индийской Tata Advanced Systems – о производстве элементов этих самолетов.

В частности, локализацию производства вооружений предусматривают стратегические программы Make in India и Atmanirbhar Bharat. К слову, Индия активно закупает Rafale:

первую партию из 36 самолетов заказали за 7,87 миллиарда евро в 2016 году, их страна получила в 2022 году;

следующий заказ сделали в 2025 году – на 26 палубных Rafale-M за 6,6 миллиарда евро.

В Индии создадут новое производственное предприятие, которое будет изготавливать заднюю, центральную и переднюю части фюзеляжа, а также боковые элементы задней части корпуса (то есть фактически все, кроме крыла, горизонтального и вертикального стабилизаторов). Старт производства запланирован на 2028 год, а плановый темп – два комплекта в месяц.



Истребитель Rafale / Фото Dassault Aviation

Также в 2024 году было создано предприятие Dassault Aviation MRO India, которое на территории страны будет заниматься обслуживанием истребителей Mirage 2000, а впоследствии и Rafale.

Кроме того, еще в 2017 году Dassault Aviation и Reliance Group создали Dassault Reliance Aerospace Ltd со строительством нового завода, на котором с 2018 года производят некоторые детали для бизнес-джетов Falcon.

Такая последовательность Франции в сотрудничестве с Индией является одним из очень значительных факторов в выборе Дели победителя тендера на 114 истребителей по программе MRFA (Multi Role Fighter Aircraft), которая продолжается уже с 2018 года,

– подчеркнули эксперты.

Вероятно, вместо тендера с участием Gripen, F-21 и Су-57 Индия просто купит дополнительные Rafale.

Интересно! Эксклюзивно для 24 Канала военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал, что с технологической точки зрения Rafale значительно отличается от шведского Gripen. У французского истребителя два двигателя и больший радиус действия.

Кто еще заказал Rafale и каковы шансы их получить?

Кроме Франции и Индии, Rafale также закупили Катар, ОАЭ, Египет, Греция, Хорватия, Сербия и Индонезия. Однако ни одна из этих стран до сих пор не получила локализацию производства.

Более того, даже Индия не имеет права на конечную сборку истребителей. Там даже жаловались, что французы не позволяют интегрировать в самолеты индийское вооружение, и начали угрожать "альтернативными техническими решениями".

Аналитики подчеркнули – у Dassault Aviation нет никаких вариантов успеть выполнить все имеющиеся и потенциальные заказы в обозримые сроки, кроме как начать локализовать производство Rafale.

По состоянию на октябрь твердый заказ составил 233 единицы с планом производства в 25 бортов за 2025 год. К этому можно добавить ожидаемый дополнительный заказ от Индонезии, Индии и Украины (всего около 230 истребителей).

Именно поэтому Dassault также планирует кратно увеличить производство в самой Франции. В частности, уже реализуется план по расширению производства до 36 самолетов в год,

– говорится в материале.

Для этого компания впервые с 1970-х годов открыла новые производственные мощности. В городе Сержи к северу от Парижа еще в 2019 году начали строительство завода по сборке элементов фюзеляжей и производство некоторых других частей Rafale. Предприятие запустили только в сентябре 2025 года.

О чем договорились Зеленский и Макрон?