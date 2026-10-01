"Герань-5" хотят разогнать до 800 километров в час: авиаэксперт объяснил замысел России

Россия пытается увеличить скорость реактивного дрона "Герань-5", поэтому меняет его конструкцию. На новых фотографиях видно, что двигатель, который раньше устанавливали на пилоне над фюзеляжем, теперь убирают внутрь его задней части.

На это обратил внимание авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Как Россия хочет увеличить скорость "Герани-5"?

По словам авиаэксперта, изменение конструкции дрона связано с попыткой разогнать его до 600–700 километров в час и больше.

В первых версиях "Герани-5" использовался небольшой китайский реактивный двигатель Telefly, который просто устанавливали сверху.

На скорости около 350–400 километров в час такая схема работала, но с увеличением скорости создавала значительное сопротивление.

Двигатель на пилоне фактически работал как дополнительный аэродинамический тормоз.

Кроме того, из-за его расположения выше центра масс дрон постоянно тянуло носом вниз. Автопилоту приходилось компенсировать это рулями, что также увеличивало сопротивление.

Перенос двигателя внутрь фюзеляжа должен устранить эти проблемы. В то же время такое решение имеет и недостатки.

Часть внутреннего пространства занимают двигатель, воздушные каналы и теплозащита, поэтому остается меньше места для топлива. Это может существенно сократить дальность полета.

Есть и проблема с температурой. Выхлопные газы реактивного двигателя могут нагреваться примерно до 700 градусов. Поэтому для его размещения внутри композитного корпуса требуются дополнительные металлические экраны и теплозащита. Из-за этого конструкция становится более сложной и дорогой в производстве.

"Герань-5" хотят сделать быстрее / Фото со страницы в фейсбуке Храпчинского

Храпчинский считает, что Россия спешит увеличить скорость "Герани-5" из-за появления украинских дронов-перехватчиков.

По его словам, перехватчики уже продемонстрировали способность поражать цели, летящие со скоростью 400–450 километров в час.

Поэтому россияне пытаются вывести "Герань-5" в скоростную категорию 700–800 километров в час.

Тогда перехватить такой дрон будет значительно сложнее.

Для его преследования перехватчику самому придется развивать скорость около 900 километров в час.

Это потребует более сложной аэродинамики, более мощного двигателя и систем наведения, способных очень быстро обрабатывать данные.

По мнению эксперта, так Россия хочет вывести "Герань-5" из зоны поражения дешевых дронов-перехватчиков и заставить Украину использовать для борьбы с ними более дорогие ракеты ПВО.

В то же время ускорение дрона имеет свою цену: он становится более сложным и дорогостоящим в производстве, а из-за конструктивных изменений может потерять часть дальности полета.

Напомним, Россия расширяет дронопорт "Цимбулово" в Орловской области, откуда запускают реактивные беспилотники по Киеву. За последние четыре недели там построили новые укрытия, пусковые установки и гаражи для дронов.