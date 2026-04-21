Украина вытеснила немецкий танк, – Зеленский отреагировал на заявление главы Rheinmetall о дронах
- Президент Зеленский заявил, что комментарии главы Rheinmetall об украинских дронах являются примером некорректной конкуренции.
- Зеленский отметил, что Украина сотрудничает с немецкими компаниями в производстве дронов, и подчеркнул, что Украина является лидером в этой области.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главы Rheinmetall Армина Паппергера о том, что украинские дроны изготавливают "домохозяйки на кухне". Мол, такое заявление является проявлением конкуренции, хотя и некорректной.
Об этом глава государства сообщил в интервью "Фактам недели".
Как Зеленский прокомментировал слова Армина Паппергера?
Журналисты предположили, что заявление главы Rheinmetall прозвучало из-за непонимания ситуации, тогда как президент опроверг это. По его словам, это наоборот свидетельствует о хорошем осознании всей ситуации.
Это новая конкурентная реальность. Это неправильный его шаг относительно конкуренции. Она должна быть правильной и честной. Дроны вытеснили твой немецкий танк. Наш украинский дрон,
– сказал Зеленский.
Гарант отметил, что сейчас Украина сотрудничает в производстве дронов с одной из немецких компаний, уточнив, что речь идет не о Rheinmetall. СМИ предполагают, что президент говорил о Quantum Systems, которая получила заказ на поставку 15 000 дронов-перехватчиков для Нацгвардии.
"Извини... То есть мы с Германией партнеры, но ты не можешь аккумулировать отношения Украины с Германией исключительно через свое производство", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что считает заявление СЕО Rheinmetall "признанием украинской конкуренции в мире".
Мы – номер один в мире: количество, качество, цена,
– заявил Зеленский.
В то же время он признал, что в мире есть и другие качественные дроны, однако заметил, что эти аппараты не изготавливаются в таких объемах, как в Украине, а также они значительно дороже.
Что этому предшествовало?
В марте Паппергер раскритиковал дроны украинского производства, заявив, что в них "нет какого-то технологического прорыва", более того – это не технология уровня западных оборонных гигантов, в частности Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.
Также он отметил, что подобные аппараты собирают "домохозяйки на кухнях".