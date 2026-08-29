В Воздушных силах назвали три истребителя, которые могут стать основой авиации Украины

Украина определила три западных истребителя, которые могут стать основой развития боевой авиации. Речь идет о шведском Gripen, французском Rafale и американском F-16.

Об этом рассказал командующий авиацией Воздушных Сил полковник Александр Дякив.

Какие истребители выбрала Украина?

По словам Дякива, украинская сторона рассматривала различные западные авиационные платформы, однако наиболее подходящими для условий Украины признали три истребителя.

Мы рассмотрели все платформы, которые, возможно, были приемлемы для нас. И мы пришли к выводу, что Украина может с максимальной эффективностью использовать три платформы. Это Gripen, Rafale и F-16,

– сказал Александр Дякив.

При выборе учитывались боевые характеристики самолетов, стоимость их приобретения и эксплуатации, доступность вооружения и запчастей, логистика, возможности украинской инфраструктуры, а также скорость ремонта и восстановления после боевых повреждений.

F-16 уже находятся на вооружении Украины, поэтому у украинских Воздушных Сил есть подготовленные пилоты, техники и другие специалисты, знакомые с особенностями эксплуатации этих самолетов.

Отдельно Дякив отметил шведский Gripen. По его словам, многоцелевой истребитель способен действовать как против воздушных, так и против наземных целей, а на него можно интегрировать вооружение шведского и другого европейского производства.

Важным преимуществом Gripen командующий назвал неприхотливость к инфраструктуре. Самолет может использовать неподготовленные поверхности и специальные участки дорог, а для повторного вылета требует минимального количества наземного персонала.

Подготовка Gripen к повторному вылету может занимать всего 15–20 минут.

В то же время переход на западные истребители предполагает гораздо больше, чем просто получение самих самолетов. Вместе с платформами требуются вооружение, наземное оборудование, запчасти, логистика и подготовленный персонал.

Получение новой платформы – это не просто: вот, берите самолет. Это комплекс, –

подчеркнул Дякив.

Украинские летчики, инженеры, техники и специалисты по логистике уже проходят подготовку за рубежом. Командующий авиацией подчеркнул, что именно люди будут определять, насколько быстро Украина сможет наращивать свои авиационные возможности.

Украина также продолжает сотрудничество с партнерами в рамках авиационной коалиции. Дякив подчеркнул, что боевой опыт украинских военных уже учитывается при развитии будущей авиации.

Самолет можно купить, ракету можно купить, бомбу можно купить, но опыт не купишь,

– сказал командующий авиацией.

Напомним, союзники готовят для Украины новые оборонные возможности, в частности истребители Gripen, технологии для ракет SCALP и беспилотники. Швеция и Украина договорились о дальнейшей интеграции Gripen в систему защиты украинского неба, в частности для противодействия баллистическим угрозам.

Также страны работают над созданием коалиции по противодействию баллистическим ракетам, которая должна координировать поставки дополнительных перехватчиков.

Великобритания разрешила компании MBDA раскрыть Украине засекреченные технологии, связанные с ракетами SCALP. Это открывает возможность для локализации производства таких ракет на территории Украины.

Отдельно Киев и Лондон развивают сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и беспилотных систем. Речь идет, в частности, о совместном производстве дронов и реализации новых договоренностей в рамках оборонных программ.