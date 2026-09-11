Вероятно, при поддержке России: Иран тайно возобновил производство баллистических ракет, – WSJ

Иран возобновил производство баллистических ракет на жидком и твердом топливе. Иностранная разведка зафиксировала активность на нескольких подземных объектах, в частности на ракетном комплексе Ходжир на юго-востоке страны. Производство началось в середине июня сразу после объявления временного перемирия с США.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских официальных кругах.

Подземное производство и роль Кремля

Несмотря на то, что значительная часть иранских заводов была разрушена массированными авиаударами, а морская блокада затруднила импорт компонентов для топлива, Тегеран нашел способ обойти ограничения. В настоящее время страна не только восстанавливает старые площадки, но и строит новые подземные комплексы, пытаясь полностью скрыть технологические процессы от контроля с воздуха.

Собеседники издания отмечают, что в восстановлении ракетной программы Ирана, вероятно, активную помощь оказывает Россия. В то же время в Белом доме предпочитают не акцентировать внимание на этом факторе, подчеркивая результативность своих предыдущих действий.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Россия на протяжении многих лет тайно помогает Ирану разрабатывать сверхзвуковые ракеты и испытывать прямоточные двигатели. Напомним также, что американский президент Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о масштабных военных ударах по иранской инфраструктуре.

Каковы были последствия последних ударов по иранскому флоту?

Противостояние США и Ирана все сильнее сказывается на судоходстве и нефтяном рынке. Среди пяти танкеров, пораженных американскими военными 8 сентября, три связаны с российским "теневым флотом".

Танкеры "Kaviz", "Charminar" и "Riesco" перевозили российскую нефть, заходили в порты России и помогали обходить санкции.

Kaviz заходил в Усть-Лугу и Новороссийск и связан с компанией Fractal Marine DMCC;

"Charminar" посещал несколько российских портов и связан с бизнесом Мохаммада Хоссейна Шамхани, который работает с российской и иранской нефтью;

"Riesco" перевозил нефть из обеих стран, в частности через перевалку с судов, находящихся под санкциями. Все три танкера находятся под санкциями Украины и США.

По словам уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка, российский и иранский "теневые флоты" пересекаются через суда, менеджеров, посредников и маршруты, поэтому противодействие им должно быть жестким.