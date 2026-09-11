Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американських посадових колах.

Виробництво під землею та роль Кремля

Попри те, що значну частину іранських заводів було зруйновано масованими авіаударами, а морська блокада ускладнила імпорт компонентів для палива, Тегеран знайшов спосіб обійти обмеження. Наразі країна не лише відновлює старі майданчики, а й будує нові підземні комплекси, намагаючись повністю сховати технологічні процеси від контролю з повітря.

Співрозмовники видання наголошують, що у відновленні ракетної програми Ірану, ймовірно, активну допомогу надає Росія. Водночас у Білому домі воліють не акцентувати увагу на цьому факторі, підкреслюючи результативність своїх попередніх дій.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Росія роками таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові ракети та випробовувати прямоточні двигуни. Нагадаємо також, що американський президент Дональд Трамп заявив, що не шкодує про масштабні військові удари по іранській інфраструктурі.

Якими були наслідки останніх ударів по іранському флоту?

Протистояння США та Ірану дедалі сильніше впливає на судноплавство й нафтовий ринок. Серед п'яти танкерів, уражених американськими військовими 8 вересня, три пов'язані з російським "тіньовим флотом".

Танкери Kaviz, Charminar і Riesco перевозили російську нафту, заходили до портів Росії та допомагали обходити санкції.

Kaviz заходив до Усть-Луги та Новоросійська й пов'язаний із Fractal Marine DMCC;

Charminar відвідував кілька російських портів і пов'язаний із бізнесом Мохаммада Хоссейна Шамхані, який працює з російською та іранською нафтою;

Riesco перевозив нафту з обох країн, зокрема через перевалку з підсанкційних суден. Усі три танкери перебувають під санкціями України та США.

За словами уповноваженого президента України з санкційної політики Владислава Власюка, російський та іранський "тіньові флоти" перетинаються через судна, менеджерів, посередників і маршрути, тому протидія їм має бути жорсткою.