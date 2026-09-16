Помогла России атаковать "Ягодин": Беларусь снова включает ретрансляторы

Беларусь помогла России осуществить атаку на контрольно-пропускной пункт "Ягодин", поскольку вновь включает ретрансляторы на своей территории. Они усиливают сигнал российских беспилотников, чтобы те могли наносить удары вглубь Украины.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Укринформ.

Атака при поддержке Беларуси

По словам Демченко, Беларусь продолжает активно помогать России во время атак на Украину.

В том числе и с помощью ретрансляторов, которые включаются на территории Беларуси и усиливают сигнал для российских "Шахедов" и "Герберов", которые, собственно, заходя с территории России, далее держатся вблизи границы с Беларусью для того, чтобы получать такой сигнал и иметь возможность глубже проникнуть на территорию Украины, в частности в западные области: Ровенскую, Волынскую, Львовскую,

– пояснили в ГПСУ.

Демченко отметил, что, в частности, российская атака в направлении пункта пропуска "Ягодин" также произошла при поддержке белорусской стороны.

Ранее Беларусь отключала такие ретрансляторы после предупреждения президента Украины о недопустимости их использования для поддержки российских ударов. "Сейчас они снова их включили", – заявил представитель Госпогранслужбы.

В то же время Демченко подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси сохраняется, хотя пока вблизи украинской границы нет формирования ударной группировки, готовой к вторжению.

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар в направлении пункта пропуска Ягодин на Волыни. В результате удара загорелась автозаправочная станция, а также была повреждена железнодорожная инфраструктура.