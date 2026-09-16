Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Укринформ.

Атака при поддержке Беларуси

По словам Демченко, Беларусь продолжает активно помогать России во время атак на Украину.

В том числе и с помощью ретрансляторов, которые включаются на территории Беларуси и усиливают сигнал для российских "Шахедов" и "Герберов", которые, собственно, заходя с территории России, далее держатся вблизи границы с Беларусью для того, чтобы получать такой сигнал и иметь возможность глубже проникнуть на территорию Украины, в частности в западные области: Ровенскую, Волынскую, Львовскую,

– пояснили в ГПСУ.

Демченко отметил, что, в частности, российская атака в направлении пункта пропуска "Ягодин" также произошла при поддержке белорусской стороны.

Ранее Беларусь отключала такие ретрансляторы после предупреждения президента Украины о недопустимости их использования для поддержки российских ударов. "Сейчас они снова их включили", – заявил представитель Госпогранслужбы.

В то же время Демченко подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси сохраняется, хотя пока вблизи украинской границы нет формирования ударной группировки, готовой к вторжению.

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар в направлении пункта пропуска Ягодин на Волыни. В результате удара загорелась автозаправочная станция, а также была повреждена железнодорожная инфраструктура.