Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у коментарі Укрінформу.

Атака за підтримки Білорусі

За словами Демченка, Білорусь продовжує активно допомагати Росії під час атак на Україну.

В тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських "Шахедів" та "Гербер", які, власне, заходячи з території Росії, далі тримаються близько кордону з Білоруссю для того, щоб отримувати такий сигнал і мати можливість більш глибоко зайти на територію України, зокрема на західні області: Рівненщину, Волинь, Львівщину,

– пояснили в ДПСУ.

Демченко зазначив, що, зокрема, російська атака у напрямку пункту пропуску "Ягодин" також відбулася за підтримки білоруської сторони.

Раніше Білорусь вимикала такі ретранслятори після попередження президента України про неприпустимість їх використання для підтримки російських ударів. "Зараз вони знову їх увімкнули", заявив речник Держприкордонслужби.

Водночас Демченко наголосив, що загроза з боку Білорусі зберігається, хоч й наразі поблизу українського кордону немає формування ударного угруповання, готового до вторгнення.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила в напрямку пункту пропуску Ягодин на Волині. Унаслідок удару загорілась автозаправна станція, а також було пошкоджено залізничну інфраструктуру.