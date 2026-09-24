Пропеллер тревог: как российские реактивные дроны парализуют Киев и истощают экономику

Использование российскими войсками реактивных беспилотников, отличающихся высокой скоростью и маневренностью, коренным образом изменило ритм воздушных тревог в Киеве, вынуждая столицу часами находиться в режиме опасности. Растянутые во времени запуски единичных БПЛА разрывают рабочий день, причиняют сотни миллионов гривен ежедневных убытков и создают транспортный коллапс в часы пик.

Как сообщает издание Texty.org.ua, значительное усиление тревог в столице началось в августе, когда упоминания о реактивных беспилотниках в сообщениях источников стали регулярными.

Что изменилось в Киеве с усилением запусков реактивных БПЛА?

В отличие от майско-июльского периода с отдельными вспышками опасности, новые БПЛА способны создавать угрозу практически в течение всего суточного цикла.

Первые случаи применения реактивных аппаратов были зафиксированы еще зимой 2024 года, однако в течение длительного времени противник доводил их конструкцию до рабочего состояния. За это время россияне установили новые китайские двигатели с изменяемым вектором тяги, получив беспилотники "Герань-4" и "Герань-5", которые по скорости приближаются к дешевым крылатым ракетам.

Скорость реактивного дрона достигает 600 километров в час, а высота полета составляет около четырех тысяч метров. Это практически исключает возможность его уничтожения мобильными огневыми группами с пулеметами и вынуждает военных задействовать авиацию или переносные зенитно-ракетные комплексы.

Экономический ущерб и транспортный апокалипсис

Для столицы непрекращающиеся тревоги означают сотни миллионов гривен убытков ежедневно из-за остановки предприятий, торговли и общественного транспорта. Учитывая высокий валовой региональный продукт Киева, враг сознательно использует единичные запуски как дешевый инструмент дезорганизации экономики.



Плотность воздушных тревог и количество упоминаний реактивных дронов в Киеве / Texty.org.ua

Тактика заключается в запуске БПЛА с интервалами, что заставляет систему ПВО каждый раз объявлять новую тревогу после отбоя. Поскольку между отменой опасности и полноценным возобновлением работы предприятий существует временная задержка, город просто не успевает вернуться к нормальному ритму жизни.

Наибольшую интенсивность запусков фиксируют в вечерний час пик с 17:00 до 19:00, когда тысячи горожан возвращаются домой. Наибольшая нагрузка приходится на мосты через Днепр, что создает длительный транспортный коллапс между правым и левым берегами.

Извилистые траектории и проблемы укрытий

Маршруты новых дронов существенно отличаются от обычных "Шахедов", которые, как правило, перемещаются по прямым траекториям. Реактивные аппараты выполняют сложные петли, маневрируют над юго-западной частью города и задерживают отмену тревоги из-за непредсказуемости курса.



Сравнение маршрутов реактивного и обычного дронов / Texty.org.ua

В то же время введенное разделение тревог на желтый и красный уровни не решило проблему безопасности. Во время атаки 23 сентября попадания дронов произошли именно во время желтого уровня опасности, поэтому 43 человека получили ранения и двое погибли.

Отметим, что атака продолжилась и ночью, и в течение всего дня 24 сентября. Тревогу в Киеве объявляли лишь на короткий промежуток времени. При этом местами раздавались взрывы и фиксировались последствия обстрелов.