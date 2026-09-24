Як повідомляє видання Texty.org.ua, істотне ущільнення тривог у столиці розпочалося в серпні, коли згадки про реактивні безпілотники в повідомленнях джерел стали регулярними.

Що змінилося у Києві з інтенсифікацією запусків реактивних БпЛА?

На відміну від травнево-липневого періоду з окремими спалахами небезпеки, нові БпЛА здатні перекривати загрозою майже весь добовий діапазон.

Перші випадки застосування реактивних апаратів зафіксували ще взимку 2024 року, однак протягом тривалого часу ворог доводив їхню конструкцію до робочого стану. За цей час росіяни поставили нові китайські двигуни зі змінюваним вектором тяги, отримавши безпілотники "Герань-4" та "Герань-5", які за швидкістю наближаються до дешевих крилатих ракет.

Швидкість реактивного дрона сягає 600 кілометрів на годину, а висота польоту становить близько чотирьох тисяч метрів. Це практично унеможливлює його знищення мобільними вогневими групами з кулеметами та змушує військових залучати авіацію чи переносні зенітно-ракетні комплекси.

Економічні збитки та транспортний апокаліпсис

Для столиці безупинні тривоги означають сотні мільйонів гривень збитків щодня через зупинку підприємств, торгівлі та комунального транспорту. Враховуючи високий валовий регіональний продукт Києва, ворог свідомо використовує поодинокі запуски як дешевий інструмент дезорганізації економіки.



Щільність повітряних тривог та кількість згадок реактивних дронів у Києві / Texty.org.ua

Тактика полягає у запуску БпЛА з інтервалами, що змушує систему ППО щоразу оголошувати нову тривогу після відбою. Оскільки між скасуванням небезпеки та повноцінним відновленням роботи підприємств є часова затримка, місто просто не встигає повернутися до нормального ритму.

Найбільшу інтенсивність запусків фіксують у вечірній час пік з 17:00 до 19:00 години, коли тисячі містян повертаються додому. Найбільший удар припадає на мости через Дніпро, створюючи тривалий транспортний колапс між правим та лівим берегами.

Звивисті траєкторії та проблеми укриттів

Маршрути нових дронів суттєво різняються від звичайних "Шахедів", які зазвичай пересуваються по прямих траєкторіях. Реактивні апарати роблять складні петлі, маневрують над південно-західною частиною міста та затримують скасування тривоги через непередбачуваність курсу.



Порівняння маршрутів реактивного та звичайного дронів / Texty.org.ua

Водночас запроваджене розділення тривог на жовтий та червоний рівні не розв'язало проблеми безпеки. Під час атаки 23 вересня влучання дронів сталися саме під час жовтого рівня небезпеки, унаслідок чого поранено 43 людини та двоє загинули.

Зазначимо, що атака продовжилася й вночі та протягом усього дня 24 вересня. Тривогу у Києві давали лише на короткий проміжок часу. При цьому, подекуди гриміли вибухи й фіксували наслідки обстрілів.