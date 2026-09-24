У місті працювала ППО. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Що відомо про атаку?

Повітряна тривога у Києві розпочалась о 3:27. Вона триває вже понад 8 годин.

О 11:06 Повітряні сили повідомили про ударний безпілотник, який летів на столицю. О 11:11 у Києві пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО по ворожих БпЛА.

Де зараз тривога: дивіться карту

Також у четвер, 24 вересня, Росія атакувала Київ балістикою та БпЛА. Біля пологового будинку в Подільському районі впали уламки ракети, там пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі.

Окрім того, руйнування зафіксували ще у 4 районах міста. Також відомо про загиблих та постраждалих.