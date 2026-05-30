Грозная вещь, – авиаэксперт сказал, почему ОТРК "Искандер" трудно уничтожить

Ночью 30 мая украинские дроны летели на Таганрог. В частности, на пусковой позиции был уничтожен ОТРК "Искандер".

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил 24 Каналу, что такие цели очень сложно ликвидировать. Относительно уничтожения комплексов "Искандер" есть определенная проблема.

"Это грозная штука. Вокруг нашей границы их было до 60. В 2022 было 48, потом их увеличили до 60. Потом мы там немного проредили. Сейчас, насколько я понимаю, где-то 52 – 54. Мы периодически пытаемся уничтожить их", – сказал он.

Какая проблема по ОТРК "Искандер"?

Константин Криволап рассказал, что комплекс может тянуть и баллистическую "Искандер-М", и крылатую ракету "Искандер-К". К ночи было серьезное количество крылатых ракет, которые появились непонятно откуда. Вероятнее всего, это были "Искандер-К", которые заходили с севера и востока.

Для нас основная проблема этого комплекса в том, что он выходит на марше. Перехватить его можно, но сложно. В Крыму мы такое уже делали. А вот Курская, Белгородская и Брянская области, они там выходят тайком, среди лесов. Не всегда их можно вычислить там. Выходит на позицию и за 20 минут разворачивается, наносит удар. Мы не всегда успеваем что-то сделать, чтобы их перехватить,

– объяснил авиаэксперт.

По его мнению, с появлением баллистического оружия на уровне Middle Strike, ракеты FP-7, Украина сможет перехватывать ОТРК "Искандер" достаточно эффективно. Беспилотную авиацию трудно перехватить, потому что она достаточно долго летит.

Что известно о дроновой атаке на Таганрог?

В ночь на 30 мая украинские беспилотники атаковали Таганрог. Силы беспилотных систем ударили по военному аэродрому. В частности, там поразили 2 самолета Ту-142.

Также в окрестностях Таганрога на пусковой позиции СБС уничтожили ОТРК "Искандер". Это российский оперативно-тактический ракетный комплекс, который осуществляет запуск ракет "земля – земля".

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди добавил, что были поражены также другие цели. В частности, на воде.