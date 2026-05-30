Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив 24 Каналу, що такі цілі дуже складно ліквідовувати. Щодо знищення комплексів "Іскандер" є певна проблема.

Читайте також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала 24 березня

"Це грізна штука. Навколо нашого кордону їх було до 60. У 2022 було 48, потім їх збільшили до 60. Потім ми там трохи прорідили. Зараз, наскільки я розумію, десь 52 – 54. Ми періодично намагаємося знищити їх", – сказав він.

Яка проблема щодо ОТРК "Іскандер"?

Костянтин Криволап розповів, що комплекс може тягнути і балістичну "Іскандер-М", і крилату ракету "Іскандер-К". До ночі була серйозна кількість крилатих ракет, які з'явилися незрозуміло звідки. Найімовірніше, це були "Іскандер-К", які заходили з півночі та сходу.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Для нас основна проблема цього комплексу у тому, що він виходить на марші. Перехопити його можна, але складно. У Криму ми таке вже робили. А от Курська, Бєлгородська і Брянська області, вони там виходять потайки, серед лісів. Не завжди їх можна вирахувати там. Виходить на позицію і за 20 хвилин розгортається, завдає удару. Ми не завжди встигаємо щось зробити, щоб їх перехопити,

– пояснив авіаексперт.

На його думку, з появою балістичної зброї на рівні Middle Strike, ракети FP-7, Україна зможе перехоплювати ОТРК "Іскандер" досить ефективно. Безпілотну авіацію важко перехопити, тому що вона досить довго летить.

Криволап про знищення ОТРК "Іскандер": дивіться відео

Що відомо про дронову атаку на Таганрог?

У ніч на 30 травня українські безпілотники атакували Таганрог. Сили безпілотних систем вдарили по військовому аеродрому. Зокрема, там уразили 2 літаки Ту-142.

Також на околицях Таганрога на пусковій позиції СБС знищили ОТРК "Іскандер". Це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який здійснює запуск ракет "земля – земля".

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді додав, що були уражені також інші цілі. Зокрема, на воді.