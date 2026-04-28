Украинская компания L7 создала тренажер, который воспроизводит 82-миллиметровый миномет: что он умеет

Украинская компания L7, которая производит тренажеры для подготовки личного состава, представила новый массогабаритный симулятор 82-мм миномета типа КБА-48М1 / КБА-48М / УПИК-82. Его разработали для комплексной подготовки минометных расчетов в составе экосистемы ведения боя UNITS.

Новый модуль является полноразмерной копией боевого миномета, имитирующей его габариты и вес. Симулятор предназначен для отработки полного цикла работы расчета – от наведения и корректировки до развертывания, свертывания позиции и технического обслуживания вооружения. Об этом говорится в пресс-релизе, который получил 24 Канал.

Можно ли обучать расчет без боевых мин и потерь качества подготовки?

В L7 отмечают, что симулятор обеспечивает точное моделирование всех элементов тренажера в реальном виде, размере и весе, а также интегрируется со всей линейкой тренажеров экосистемы UNITS. Это позволяет сочетать различные этапы обучения в единой среде и привлекать к процессу как отдельных военнослужащих, так и несколько расчетов одновременно.

Особое внимание в системе уделили взаимодействию между участниками учебного процесса. По словам компании, тренажер поддерживает связь с корректировщиком через систему ситуационной осведомленности, что создает условия для коллективной подготовки подразделения в режиме реального времени.

Еще одно преимущество комплекса – возможность максимально приблизить обучение к боевым условиям. Модуль позволяет отрабатывать упражнения в разное время суток, в разное время года и при различных погодных сценариев, в частности во время снега, града, дождя, ветра или тумана. Это позволяет довести действия расчета до автоматизма без риска для жизни и здоровья военных и без расхода дефицитных боеприпасов.

Новый массогабаритный симулятор 82-мм миномета / Фото предоставлено L7

Обратите внимание! Симулятор может работать по нескольким сценариям. В боевом режиме военнослужащие отрабатывают элементы стрельбы прямой наводкой и с закрытых позиций. В автономном режиме основной акцент делается на быстром развертывании и сворачивании позиции, обслуживании миномета и отработке последовательности действий при работе с ним.

В компании также подчеркивают, что технические возможности экосистемы UNITS позволяют масштабировать подготовку от уровня отделения до батальона. Благодаря интеграции различных симуляторов в единую систему ведения боя подразделения могут синхронизировать действия и тренироваться совместно, а результаты упражнений – анализировать детально и поэтапно.

Среди ключевых преимуществ тренажера в L7 называют реалистичность, адаптивность к различным режимам работы и погодным условиям, мобильность комплекса, возможность индивидуального и коллективного обучения, а также полную аналитику выполнения упражнений.

Для чего нужны симуляторы оружия?

Компания L7 после начала полномасштабной войны объединила свои направления вокруг создания тренажеров для подготовки военных. По словам основателя Игоря Белова, на симуляторах уже потренировались около полумиллиона военных, а сама линейка компании насчитывает более 50 видов тренажеров.