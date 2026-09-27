Украина начнет массовое использование дронов-перехватчиков за несколько месяцев, – Буданов

Украинские военные готовятся к масштабному внедрению на фронте новых беспилотников, способных уничтожать вражеские цели прямо в воздухе. Первые образцы такого оружия уже успешно уничтожают российские аппараты в реальных боевых условиях.

Подробности рассказал глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии изданию "Новости.LIVE".

Что сказал генерал о дронах-перехватчиках?

По словам Буданова, массовое использование этих систем может начаться уже в течение нескольких ближайших месяцев. По его словам, сейчас главной задачей является быстрое наращивание производства.

Глава разведки подчеркнул, что испытания новых аппаратов проходят непосредственно на поле боя.

Мы же тестируем сейчас прототипы не как раньше в лабораториях, а в реальных условиях, и они выполняют свою работу,

– заверил руководитель ОП.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее мы писали, что украинские разработчики активно ищут решение для противодействия новым российским угрозам, в частности, реактивным беспилотникам. Как отмечал Владимир Зеленский, перехватчики от двух отечественных компаний уже доказали свою эффективность против скоростных целей врага.

Кроме того, военные обозреватели фиксируют интересные результаты работы новых моделей, способных развивать скорость более 400 километров в час.

Отметим также, что использование Россией скоростных и маневренных реактивных беспилотников изменило характер воздушных тревог в Киеве. Из-за рассредоточенных во времени запусков дронов столица может часами оставаться под угрозой, что прерывает рабочий процесс, приводит к значительным ежедневным экономическим потерям и влечет за собой транспортные пробки в часы пик.

По данным Texty.org.ua, заметный рост продолжительности и частоты тревог в Киеве начался в августе. В это время сообщения о применении Россией реактивных беспилотников стали появляться регулярно.