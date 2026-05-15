Россия завершила разработку МиГ-41: почему якобы новый самолет – это очередная пропаганда

Россия заявила о завершении концептуальных работ над новым сверхзвуковым перехватчиком МиГ-41 – преемником МиГ-31. Впрочем, это больше похоже на очередную пропаганду для внутреннего потребления.

О новом самолете говорят в России уже почти десятилетие – и все это время дело не шло дальше красивых визуализаций и фантастических характеристик. В основе "проекта будущего" лежит эскиз 40-летней давности, разработанный еще при СССР, говорится в материале Analisi Difesa.

МиГ-41 – реальный самолет будущего или пропаганда для внутреннего потребления?

О завершении концептуальных работ над МиГ-41 заявил в интервью Russia Today бывший командующий российских военно-воздушных сил генерал Владимир Попов. По его словам, первый полет состоится "в ближайшие годы". Новый перехватчик разрабатывается в рамках программы ПАК ГП – "Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата" – и должен заменить МиГ-31, последний из которых сошел с конвейера еще в 1994 году. То есть самому молодому МиГ-31 сегодня уже 32 года, а среднестатистический имеет от 30 до 40 лет службы.

Обратите внимание! Заявленные характеристики машины такие: максимальная скорость от 4 до 4,3 Маха, лазерное вооружение, рабочий потолок до 25 километров с кратковременными подъемами до 35 километров, дальность – 3–4 тысячи километров. Для сравнения: такие истребители, как F-22, Su-35 или Eurofighter, оперируют на высоте до 20 километров. Стартовая масса МиГ-41 в разных версиях заявляется от 40–45 до 70 тонн – больше, чем у самого тяжелого истребителя в истории Ту-28. Также рассматривается беспилотный вариант.

Красноречивой является и сама "техническая основа" проекта: среди многочисленных футуристических визуализаций, напоминающих кадры из Cyberpunk 2077, разработчики в конце концов остановились на так называемом "Проекте 701" – эскизе 1980-х годов, подготовленном еще во времена СССР. Это не полноценная конструкторская документация, а лишь предварительная концептуальная идея, которая потребует разработки принципиально новых турбореактивных двигателей – задача сверхсложная даже без санкций и войны.

Показательно, что даже идея применения технологий стелс на машине с такими скоростными характеристиками выглядит противоречиво с физической точки зрения. Тогда как часть решений планируется позаимствовать у Су-57, глубина такого "импорта" из-за разного назначения самолетов будет крайне ограниченной. О реальном положении дел свидетельствует и аварийность: только после полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере шесть МиГ-31 в нелетных инцидентах. Все это дает основания считать МиГ-41 очередным пропагандистским проектом, рассчитанным на внутреннюю аудиторию. Или же – если Россия когда-то и выйдет из нынешнего тупика – машиной далекого будущего, которая будет иметь мало общего с нынешними громкими заявлениями.

Что известно о самолетах МиГ?

МиГ-31 остается главным носителем "Кинжалов" и до сих пор держит в напряжении всю украинскую систему ПВО – как только он взлетает, по всей стране объявляют тревогу. 13 мая взлет МиГ-31К снова заставил объявить ракетную опасность для всей Украины, и только после отбоя угрозы тревогу отменили.

В то же время реальное состояние флота МиГ-31 красноречиво свидетельствует о том, насколько далеки от действительности заявления о "революционном преемнике". В конце апреля СБУ атаковала важные цели в оккупированном Крыму – и среди уничтоженного оказался МиГ-31 и объекты ПВО на аэродроме "Бельбек". Пока Москва рисует концепты сверхзвуковых перехватчиков будущего, ее нынешний парк сокращается прямо сейчас.